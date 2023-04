Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 21:02

De 23-jarige Bent Viscaal maakt zich vanuit Portugal op voor de tweede ronde van het World Endurance Championship dat op het Autodromo Internacional do Algarve in Portimão zal plaatsvinden.

De eerste ronde van het kampioenschap was de 1000 mijl van Sebring. Viscaal deelt de auto van Prema Racing met Filip Ugran en Andrea Caldarelli. Het drietal kwam tijdens de eerste race van het seizoen als zevende over de streep en dat terwijl het zusterteam uiteindelijk als tweede werd afgevlagd. Achteraf moest de Tukker ook toegeven dat er met een beetje geluk een beter resultaat had ingezeten, maar qua snelheid lijkt het allemaal wel goed te zitten.

'Portimão is fantastisch'

De golvende baan door het landschap van de Algarve valt in de smaak bij Viscaal, die tot aan een half jaar geleden nog niet eerder op de baan had gereden. "Het Autodromo Internacional do Algarve is een ontzettend gaaf circuit, wat door hoogteverschillen en blinde bochten voor de coureurs extreem uitdagend is. Echt old-school dus, ondanks dat het circuit er nog niet eens zo heel lang ligt. Portimão is fantastisch", zo legt hij uit.

Zes uur van Portimão

De teams in de LMP2-klasse zitten ontzettend dicht bij elkaar qua snelheid en dus is het lastig voor Viscaal om een voorspelling uit te spreken. "Van de twaalf inschrijvingen maakten zeker tien deelnemende teams kans op een podiumklassering (vorig race red.), en dat gaat hier in Portugal niet anders zijn. Aan ons de taak om ons zo goed mogelijk voor te bereiden in de trainingen en de kwalificatie, om sterk voor de dag te komen in de zesuursrace van zondag", aldus Viscaal die er zin in heeft.

Aankomend weekend zal de tweede ronde van het WEC-kampieonschap van start gaan. Het spektakel is te volgen via Eurosport en de Discovery+ app. De startlichten zullen zondagmiddag om 13:00 uur Nederlandse tijd gaan doven.