Remy Ramjiawan

Dinsdag 11 april 2023 20:53 - Laatste update: 21:27

Achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo geniet van zijn werkzaamheden buiten het Formule 1-circuit om, maar moet toegeven dat zodra hij op de paddock rondloopt, meteen weer in zijn race-mindset schiet. De Australiër verricht dit jaar veel werk achter de schermen bij Red Bull Racing en legt uit hoe hij zijn steentje bijdraagt aan het succes van de RB19.

Hoewel Ricciardo nog een geldig contract op zak had om in 2023 voor McLaren te racen, koos dat team ervoor om Oscar Piastri de voorkeur te geven. Het heeft ervoor gezorgd dat Red Bull Racing de verloren zoon weer terug in de armen had genomen, hoewel het een functie langs de zijlijn betreft. De 33-jarige coureur zelf was ook wel toe aan een jaartje er tussenuit en hoopt daarmee de honger naar de sport terug te krijgen. Voorlopig verricht de Australiër belangrijk simulatiewerk voor het duo van Red Bull Racing en voor de camera's van het promotieteam van Red Bull legt The Honey Badger zijn gevoel uit.

'Luister nog altijd mee naar de vergaderingen'

"Als ik op de paddock ben, dan loop ik nog steeds rond met de mindset van een actieve racecoureur. Dus ik luister nog steeds mee met de vergaderingen van de technici, maar ook die van de coureurs", legt Ricciardo uit. De achtvoudig racewinnaar is sinds 2011 een onafgebroken onderdeel geweest van de koningsklasse en dus schiet hij bij het betreden van de paddock direct terug schiet in zijn oude gewoontes.

In the mood for good food 😍 Check out Daniel's first day back at the #AusGP 🇦🇺 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 11, 2023

Afstelling verfijnen

Uiteindelijk moet hij dit jaar geen resultaten op de baan leveren, maar vooral buiten de baan zijn waarde bewijzen. "Zodra ik dan weer terug ben in de simulator, dan kan ik die kennis gebruiken om de afstelling te verfijnen. Uiteindelijk willen we allemaal dat de auto sneller wordt en dan is het aan de coureur hoe die het op de zondag allemaal gaat inzetten", aldus Ricciardo die Max Verstappen en Sergio Pérez helpt om de afstelling op orde te krijgen, voordat het team aanwezig is op het circuit.