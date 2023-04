Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton en George Russell hebben voorlopig een vriendelijke samenwerking, al kan dat wel eens anders lopen als de inzet hoger wordt. Tom Clarkson heeft een vermoeden dat de oudste van het tweetal momenteel een spelletje speelt met Russell en de jonge coureur in slaap probeert te sussen. Hij legt uit waarom.

Russell kreeg na drie jaar bij Williams begin 2022 eindelijk de kans om zijn kwaliteiten te tonen voor het team van Mercedes, dat inmiddels afscheid had genomen van Valtteri Bottas. De Britse jongeling begon - ondanks de mindere W13 - helemaal niet slecht voor het Duitse team en met name in de eerste helft van het seizoen was hij met enige regelmaat de baas over Hamilton. Met de resultaten uit de eerste seizoenshelft in de achterzak wist Russell uiteindelijk zijn oudere teamgenoot te verslaan in het wereldkampioenschap.

Achterover leunende Lewis

Dit seizoen wist de jongste van het tweetal al drie keer als beste boven te komen drijven in de kwalificatie, terwijl Hamilton in de race tweemaal hoger eindigde. Clarkson viel na de kwalificatie in Australië iets op. "Ze kwalificeerden als tweede en derde, met Max natuurlijk op pole. In de persconferentie na die kwalificatie was het Lewis die elke keer achterover leunde als er een vraag aan de Mercedes-coureurs werd gesteld. Dat vond hij geen probleem", constateert de journalist tijdens de F1 Nations-podcast.

Russell de grote man?

Hij vervolgt: "Hij werd als het ware de woordvoerder van het team in die persconferentie. Ik vroeg mij af waarom Lewis het zo fijn vond om achterover te leunen en het zo te laten gebeuren. Ik vraag me af of hij zich bewust op de vlakte hield. Probeert hij George een soort van valse hoop te geven dat hij de dominante man in het team is om hem vervolgens hard te raken wanneer het er écht om draait?", vraagt Clarkson zich hardop af. "Ik weet niet wat zijn gedachtegang was, maar het was wel interessant om te zien dat hij er bewust voor koos om George de grote man te laten zijn", besluit hij.