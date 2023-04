Sander Lamers

Dinsdag 11 april 2023 12:32 - Laatste update: 12:33

Charles Leclerc is nog niet te spreken over de huidige prestaties van Ferrari. Met de break van vier weken tot aan de Grand Prix van Azerbeidzjan krijgt de Italiaanse renstal de tijd de auto op de rit te krijgen. De titelkansen zijn in de ogen van de Monegask nog lang niet vergeven.

Zowel tijdens de Grand Prix van Bahrein als Saoedi-Arabië en Australië kwam Leclerc nog niet uit de verf. Waar hij in het begin van vorig seizoen direct de strijd aan ging met Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, is daar tot nu toe nog weinig van terug te zien. In de Grands Prix van Bahrein en Australië viel de Monegask uit. In de race van Jeddah haalde hij de finish wel, maar moest Leclerc genoegen nemen met een magere zevende plaats, één plek achter teamgenoot Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

Problemen met Ferrari-bolide

Het doel was dit jaar Red Bull Racing opnieuw aan te vallen. In tegenstelling tot de Oostenrijkse renstal slaagde Ferrari afgelopen winter er niet in de auto te verbeteren. Problemen met de control electronics staken in de vorige Grands Prix de kop op. In aanloop naar de eerstvolgende race moet Ferrari alle zeilen bijzetten. “Ik denk dat we in de situatie waarin we ons als team bevinden dit als een kans zien om tijdens deze pauze zoveel mogelijk te werken om zo snel mogelijk upgrades te krijgen en competitief te worden, zoals we willen zijn”, wordt Leclerc geciteerd door Formularapida.

Leclerc wil terug naar de top

De Monegask neemt momenteel de tiende plaats in het kampioenschap in. Tot nu toe scoorde hij slecht zes punten en bedraagt het gat met lijstaanvoerder Verstappen maar liefst 63 punten. Ondanks dat geeft Leclerc niet op en is het seizoen nog lang niet beslist. “Met nog negentien races te gaan is het seizoen nog lang niet ten einde. Het is nog een heel lang seizoen. We hebben pas drie races gereden. We zijn volledig gemotiveerd om terug aan de top te geraken. We zullen proberen deze weken zo goed mogelijk te gebruiken”, sluit de Ferrari-coureur af.