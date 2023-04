Lars Leeftink

Dinsdag 11 april 2023 08:05

Niki Laudu, de legendarische coureur van onder meer Ferrari en McLaren, overleed bijna vier jaar geleden na een lang ziektebed. Na zijn overlijden is er veel gedoe geweest over zijn erfenis, en dankzij Lauda's weduwe Birgit Wetzinger krijgt dit nog een extra staartje.

Momenteel lopen er twee rechtszaken die allebei door de weduwe van Lauda zijn aangespannen. Lauda heeft vier kinderen, waarvan er twee uit zijn eerste huwelijk met Marlene Knaus komen (Lukas en Mathias) en twee uit het huwelijk met Birgit (Mia en Max). Lauda dacht, voor het geval er iets zou gebeuren, alles goed geregeld te hebben door een stichting op te richten. Kurier weet te melden dat de weduwe van Lauda nu echter begonnen is met het aanklagen van deze stichting omdat ze tussen de twintig en dertig miljoen euro verlangt. Ze klaagde de stichting een jaar na het overlijden van Lauda al aan, en nu doet ze dat wederom. Dit keer vanwege de erfenis. Ze doet dit terwijl de weduwe al 20.000 euro per maand krijgt van de stichting, dat tevens flink wat andere kosten (onderhoud van twee villa's en drie auto's, salarissen van personeel en schoolgeld) al aan het betalen is. Een eerdere aanvraag voor rechtsbijstand werd afgewezen, maar ze procedeert ondanks gemaakte gerechtskosten van 300.000 euro door.

Vriend van Lauda

Tegenover Bild reageert een vriend van Lauda geschokt op het gedrag van de weduwe. "Niki zou zich omdraaien in zijn graf", valt er te lezen. "Birgit heeft deze procedure in gang gezet. De rest van de familie was het helemaal eens met Niki's regeling, ze respecteren wat hij wilde en willen zijn nalatenschap tot het laatst toe verdedigen." Voor nu gaan de rechtszaken door en is er nog geen duidelijkheid over of de weduwe van Lauda geld gaat krijgen.

Lauda in F1

Lauda maakte in 1971 zijn debuut in de Formule 1 namens STP March Racing en zou vervolgens na twee jaar en een jaartje Marlboro-BRM de overstap maken naar Ferrari. Vanaf dat moment begon hij succes te kennen, met wereldkampioenschappen in 1975 en 1977 met Ferrari. Vervolgens reed hij voor Parmalat Racing voordat hij in 1982 naar Marlboro McLaren ging om daar tot eind 1985 nog in de Formule 1 te racen, met in 1980 en 1981 een periode waarin hij niet besloot te racen. Lauda werd in 1984 voor een derde keer wereldkampioen. Hij zou, tot zijn ziektebed in 2019, een belangrijke rol spelen in het succes van Mercedes tussen 2014 en 2019, waarin het alle kampioenschappen bij de coureurs en constructeurs won. Toch zal Lauda bij F1-fans altijd bekend staan om zijn om zijn crash in 1976 op de Nürburgring, waar hij enorme brandwonden op onder meer zijn hoofd aan overhield.