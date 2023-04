Jeen Grievink

Sergio Pérez zou op gespannen voet leven met Max Verstappen als we de verhalen uit de media moeten geloven. De Mexicaan zelf is echter van mening dat er een professionele relatie is tussen hem en Verstappen. "Allebei volwassen genoeg om te weten wat goed en fout is", zo zegt hij.

Vorig seizoen begonnen er serieuze haarscheurtjes te ontstaan in de relatie tussen Verstappen en Pérez. Laatstgenoemde zou opzettelijk zijn gecrasht tijdens het raceweekend in Monaco, wat tot woede leidde bij de Nederlander. Met dit in zijn achterhoofd weigerde Verstappen om zijn teamgenoot voorbij te laten gaan tijdens de Grand Prix van Brazilië. Ook dit seizoen lijkt het niet altijd even goed te boteren tussen de twee Red Bull-coureurs. In de media verschijnen dan ook veel verhalen over de verstoorde verstandshouding, maar volgens Pérez is daar maar weinig van waar. Hij stelt dat er meer respect is "dan mensen misschien denken".

Verstappen en Pérez "meer respect" voor elkaar "dan men denkt"

Pérez zegt dat de media een verkeerd beeld schetst van de relatie die hij onderhoudt met Verstappen. "We hebben veel meer respect voor elkaar dan mensen misschien denken", zo laat hij optekenen bij onder meer Motorsport.com. De man uit Guadalajara spreekt van "een geweldige sfeer" binnen het team en stelt dat beide kanten van de garage respect voor elkaar hebben. En als het aan Pérez ligt, blijft dat ook de rest van het seizoen zo. "Achter de schermen heerst er een geweldige sfeer binnen het team. Er is een grote mate van respect tussen beide kanten van de garage", zo zegt hij.

Beide Red Bull-coureurs "volwassen genoeg" volgens Pérez

"Ik denk dat we allebei volwassen genoeg zijn om te weten wat goed en fout is", zo vervolgt Pérez zijn verhaal. "Zolang dat het geval is, verwacht ik geen veranderingen." Hij erkent echter wel dat het zijn doel is om Verstappen te verslaan dit jaar. Volgens Pérez is "niemand zo goed in vorm als Max". Daarnaast steekt Red Bull met kop en schouders boven de concurrentie uit, waardoor er voor Pérez eigenlijk maar één rivaal overblijft, en dat is zijn teamgenoot.