Remy Ramjiawan

Maandag 10 april 2023 08:04

De 38-jarige Lewis Hamilton hoopt niet dat Mercedes net als McLaren een grote reorganisatie gaat doorvoeren, nu de resultaten wat tegenvallen. McLaren kan met de MCL60 nog geen echte potten breken en heeft technisch directeur James Key onlangs op straat gezet.

Hoewel Mercedes ook dit seizoen een matige start kende, is het nog niet zo slechts als in 2022. Toch heeft Hamilton zich al een aantal keren uitgesproken over de W14 en daar is hij allerminst tevreden over. Teambaas Toto Wolff heeft al een paar gehint op verandering van concept, maar voorlopig moet het duo van Mercedes het doen met de huidige bolide.

'Kijk altijd even waar ze staan'

Hamilton verwerpt bij Motorsportweek het pad dat McLaren nu aan het volgen is. "Nou, je kunt ons niet vergelijken met McLaren, we hebben de afgelopen tien jaar acht wereldtitels gewonnen. McLaren is als een oud huis voor mij, het is oude familie, dus ik kijk altijd waar ze staan en hoop dat ze dingen uitzoeken en het team worden dat ze ooit waren, het team zoals ik ze ken uit mijn vroegere dagen en daarvoor", zo spreekt hij zijn hoop uit.

'Mercedes is nog steeds WK-winnend team'

Bij McLaren is een ware reorganisatie aan het plaatsvinden en Hamilton hoopt dat Mercedes vooral de koppen bij elkaar houdt. "We zijn nog steeds een WK-winnend team, we hebben geweldige mensen die ons op die reis hebben bijgestaan. We moeten onszelf altijd verantwoordelijk houden, ieder van ons. We moeten allemaal kijken hoe we dingen aanpakken en hoe we het beter doen", zo legt hij uit. Hij verwacht dan ook de ommekeer: "Maar deze mannen en vrouwen zijn erg ruimdenkend, dat is inspirerend voor mij om de moed te zien die ze hebben, en ik weet dat we er zullen komen."