Redactie

Maandag 10 april 2023 07:06

Formule 1-coureurs hebben doorgaans een stressvolle baan, waarbij ze de hele wereld overvliegen. Gelukkig hoeven ze dit lang niet altijd alleen te doen, want meer dan eens worden ze in de paddock gespot met een liefdevolle vrouw aan hun zijde.

Veel coureurs lopen hand in hand in de paddock met hun dierbaren, al zijn er ook rijders die het liever allemaal privé houden, wat hun goed recht is. Er is enorme belangstelling voor de echtgenotes en vriendinnen van de coureurs op de grid en als ze niet met waanzinnige snelheden over circuits rijden, zijn Formule 1-sterren vaak te vinden op Instagram waarbij een kiekje met hun huidige partner niet ontbreekt. Maar wie zijn al deze coureursvrouwen eigenlijk? Hieronder hebben we de WAG's (Wifes and Girlfriends) van de huidige grid op een rij gezet.

Verstappen en Piquet

De ex-vriendin van Max Verstappen was de Duitse studente Dilara Sanik, maar het paar verbrak hun relatie in 2020. Verstappen is terughoudend over zijn persoonlijke leven, maar we weten dat zijn vriendin nu het Braziliaanse model Kelly Piquet is. Kelly is de dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet en ze had eerder een relatie met een andere Formule 1-coureur, Daniil Kyvat. Max en Kelly leken erg verliefd op Valentijnsdag 2023 en poseerden voor deze foto in hun woonplaats Monaco.

Heeft Lewis Hamilton een vriendin?

De beroemdheid van Lewis Hamilton reikt zelfs buiten de Formule 1 en in het verleden is hij in verband gebracht met een aantal 'high-profile' beroemdheden, waaronder zangeressen Rita Ora, Nicki Minaj en Rihanna en modellen Barbara Palvin, Gigi Hagid, Winnie Harlow en Sofia Richie. Zijn langste en beroemdste relatie was met zangeres Nicole Scherzinger, met wie hij tussen 2007 en 2015 een knipperlichtrelatie had. Maar in een interview begin 2021 gaf Hamilton toe een 'onbestaand' romantisch leven te hebben en dat hij zich concentreerde op racen. Dat is de laatste tijd niet veel veranderd en hij heeft zijn interesses uitgebreid naar andere gebieden, waaronder steeds meer belangstelling voor zijn persoonlijke ecologische voetafdruk en betrokkenheid bij de aankoop van zijn eigen NFL-team.

Er gaan geruchten dat Leclerc weer een nieuwe vriendin heeft, in de vorm van de 21-jarige kunststudente Alexandra Saint Mieux. Deze geruchten blijven echter onbevestigd en benadrukken alleen maar de slechte kanten van sociale media. De meest recente bevestigde vriendin van Leclerc was de Monegaskische Charlotte Sine. Charlotte - een architectuurstudente - was vanaf het einde van het seizoen 2019 samen met Charles, totdat Leclerc op 6 december 2022 aankondigde dat ze uit elkaar gingen. In een ontroerend Instagram-verhaal schreef hij: "Hallo iedereen, Charlotte en ik hebben besloten onze relatie te beëindigen en we blijven goede vrienden. We hebben zoveel mooie momenten gedeeld en ze is en blijft een heel speciaal persoon voor me. Ze is geweldig en verdient het beste, respecteer alstublieft onze beslissing en haar privacy in een tijd als deze. Dank u." Voor Sine was Leclerc's vorige vriendin model Giada Gianni. Ze waren een aantal jaren samen voordat ze eind 2019 uit elkaar gingen.

Lando Norris veroorzaakte een sociale media-explosie, en brak ook een paar harten, door begin 2022 te bevestigen dat hij aan het daten was met het Portugese model Luisinha Oliveira. Later in 2022 onthulde Norris ook enkele van de online haat- en doodsbedreigingen die het paar had ontvangen, wat de negatieve kant van roem onderstreept die vaak wordt vergeten. Maar Norris heeft sindsdien bevestigd dat hij en Oliveira uit elkaar zijn gegaan na beweringen dat hij online had geprobeerd contact te leggen met een ander model. In een reeks uitgelekte Instagram-berichten was te zien hoe hij een Nederlands model, dat hij een jaar eerder tijdens de Grand Prix van Zandvoort had ontmoet, vroeg of ze met hem mee wilde naar een McDonald's. Nadat de berichten waren vrijgegeven, maakte Norris bekend dat hij en Oliveira een 'minnelijke' breuk hadden. Op het moment van schrijven is Norris vrijgezel.

Heeft Oscar Piastri een vriendin?

De nieuwste rookie in de Formule 1 is de jonge Australiër Oscar Piastri, die in 2023 de teamgenoot van Norris werd. Tot nu toe is echter nog niet officieel bevestigd of Oscar een vriendin heeft.

Fernando Alonso en zijn Oostenrijkse vriendin Andrea Schlager kondigden begin april 2023 aan dat zij hun romantische band beëindigen. Het paar was iets minder dan een jaar samen. Eerder was Alonso tussen 2006 en 2011 getrouwd met de Spaanse zangeres Raquel del Rosario, en daarna werd hij lange tijd gelinkt aan het Italiaanse model en tv-persoonlijkheid Linda Morselli.

Bijna tien jaar lang had Bottas een relatie met Olympisch zwemster en mede-Fin, Emilia Pikkarainen. Na datering vanaf 2010 werd zij zijn vrouw toen zij in augustus 2016 in Helsinki trouwden. Bottas gaf in een bericht op sociale media in januari 2020 toe dat er een einde was gekomen aan hun huwelijk. Nu gaat Valtteri uit met de Australische wielrenster Tiffany Cromwell.

Sergio Pérez

Checo is sinds 2011 samen met Carola Martinez, en het paar trouwde in 2018 na eerder hun eerste kind samen te hebben gekregen - Sergio Jr. Sindsdien hebben ze ook een dochter Carlota en een tweede zoon Emilio verwelkomd. Pérez is relatief privé over zijn leven buiten de Formule 1, maar Carola plaatst regelmatig foto's van het gezin samen op haar Instagram.

Van wat er bekend is van Lance Stroll, is dat hij momenteel nog geen vriendin heeft. Hij is in het verleden in verband gebracht met ontwerpster, tv-presentatrice Kimberley Garner, maar Stroll gaat nu uit met het Italiaanse model Sara Pagliaroli, die ook haar eigen juwelenmerk Blue Lemon heeft.

Pierre Gasly ging vanaf 2018 uit met de Italiaanse luchtvaartingenieur Caterina Masetti Zannini, maar het paar ging later uit elkaar. Meer recent ging de Franse Alpine-ster uit met het Oekraïense model en social media-influencer Katerina Berezhna, maar ook zij zijn naar verluidt uit elkaar gegaan.

In 2021 werd Sainz romantisch in verband gebracht met zijn voormalige studente journalistiek en huidige PR Isabel Hernaez, maar de Spaanse Ferrari-coryfee is erg beschermend over zijn leven buiten het circuit. Daarom is het onwaarschijnlijk dat we binnenkort regelmatig foto's van Carlos en zijn huidige vriendin op sociale media zullen zien.

De huidige vriendin van de jonge Mercedes-ster is Carmen Montero Mundt, die voor de Londense investeringsmaatschappij Ruffer LLP werkt. Eerder ging Russell uit met Seychelle De Vries, de zus van Nyck de Vries.

Williams-coureur Albon heeft een partner die alles weet over de uitdagingen van het zijn van een beroemde sportpersoonlijkheid. De huidige vriendin is namelijk topgolfer Lily Muni, met wie hij sinds 2019 een relatie heeft. De Chinese ster speelt op de in de Verenigde Staten gevestigde LPGA Tour.

Haas-ster Magnussen deelt op sociale media niet veel details over zijn privéleven, maar we weten wel zeker dat zijn vrouw sinds 2019 Louise Gjorup is. In 2021 verwelkomde het paar hun eerste kind op de wereld - een dochter genaamd Laura.

De Fransman, momenteel partner van Fernando Alonso bij Alpine, is buiten het circuit om de partner van Elena Berri. Zij is een Italiaans model en social media influencer.

Voor zover we weten is de Japanse coureur momenteel vrijgezel, dus voorlopig moeten we genoegen nemen met zijn hilarische bromance met voormalig AlphaTauri-coureur Pierre Gasly.

Zhou Guanyu

Er is veel te doen rondom de allereerste Chinese Formule 1-coureur, maar tot nu toe is alles wat we weten over Zhou alleen wat er op de baan gebeurt. De Alpha Romeo-ster, die op de één of andere manier relatief ongeschonden uit een afschuwelijke crash tijdens de Britse Grand Prix in 2022 kwam, geeft weinig prijs over zijn privéleven.