Remy Ramjiawan

Zondag 9 april 2023 15:14 - Laatste update: 15:22

Het 2023-seizoen bevindt zich momenteel in de lentestop, met drie weken te gaan voordat de race in Bakoe van start gaat. Het is het ideale moment voor Mercedes om samen met George Russell de circuits te rangschikken en de Brit heeft bijzondere vermeldingen voor de Red Bull Ring en het circuit in Zandvoort.

Voor Mercedes is het 2023-seizoen er eentje met gemengde gevoelens. Zo kwam het de winterstop uit met de W14 en blijkt de auto nog altijd niet het gewenste resultaat te geven. Desondanks bezet de renstal uit Brackly momenteel de derde plek in het kampioenschap en hoewel dat misschien van tevoren wel werd verwacht, is de voorlopige voorsprong op Ferrari wellicht wel een verrassing. Aston Martin doet het boven verwachting goed en Mercedes zelf, twijfelt nog altijd aan het concept.

'Dat verdient Zandvoort'

Het seizoen bevindt zich in de eerste pauze en Russell rangschikt voor Mercedes de circuits. De Brit heeft vijf categorieën waarvan 'top tier' het beste is en 'meh' de minste is. Het golvende circuit van Zandvoort is voor veel coureurs een topper en zo ook voor Russell: "Nederland, Zandvoort, ja dat zit tussen geweldig en 'top tier' in, maar laten we dat voor de zekerheid onder 'top tier' scharen, want dat verdient dat circuit eigenlijk wel." Ook het Autódromo José Carlos Pace krijgt een plekje in de bovenste categorie, want daar wist Russell in 2022 zijn allereerste overwinning te pakken.

Red Bull Ring

De Red Bull Ring komt uiteraard ook ter spraken en Russell weet al meteen waar hij dat circuit plaatst. "De Red Bull Ring. Ik bedoel, alleen door de naam al hoort dit in de categorie 'meh'. Dus laten we dit daar maar neerzetten", zo vertelt de Mecedes-coureur over het thuiscircuit van Red Bull Racing.