Remy Ramjiawan

Zondag 9 april 2023 14:35

De 41-jarige Fernando Alonso hoeft niet lang na te denken over zijn grootste rivaal binnen de koningsklasse. Voor de Spanjaard, die in 2001 zijn debuut maakte, is de knokpartij met Michael Schumacher in 2005 en 2006 nog altijd de meest bijzondere strijd die hij in zijn carrière heeft gehad.

De Spaanse veteraan is voorlopig de revelatie van het 2023-seizoen, waarin hij tot op heden al drie podiumplekken wist te verzamelen. In het verleden heeft Alonso niet altijd de gelukkigste overstappen gemaakt, maar in het Aston Martin-groen lijkt de Spanjaard weer in staat te zijn om voor de bovenste plekken te vechten. Het doel is voor Alonso nog altijd zijn derde wereldtitel en dat past dan ook bij de ambities van eigenaar Lawrence Stroll.

'Gevecht met Michael erg speciaal'

Alonso heeft in zijn tijd in de Formule 1 met diverse kampioenen gevochten en in gesprek met ex-vriendin Andrea Schlager voor Bang & Olufsen blikt hij terug op de grote namen waarmee hij heeft gestreden. "Het is natuurlijk moeilijk om er eentje te kiezen, want ze zijn allemaal geweldige rivalen en natuurlijk ook extreem getalenteerde coureurs", zo legt hij uit over Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Michael Schumacher. "Toen ik in de sport kwam, toen domineerde Michael de races en eigenlijk alles wel. Dat gevecht met hem, dat zal ik altijd op één zetten, want dat was erg speciaal", zo wijst hij naar Schumi.

Jacht op derde titel

Niet alleen Max Verstappen is op jacht naar zijn derde kampioenschap, dat is Alonso ook nog altijd. Hoewel Aston Martin grote progressie heeft geboekt, is de AMR23 nog geen auto waarmee standaard voor zeges kan worden gevochten. Op de vraag of hij nog gelooft in een derde titel, legt Alonso uit: "Ik geloof er nog altijd in dat het mogelijk is, dat is de reden dat ik nog steeds aan het racen ben. De uitdaging is groot en je moet veel moeilijkheden overwinnen, zoals sommige teams die nu de sport domineren. Maar ik race elke dag en ik train elke dag met de gedachte dat die derde titel nog wel haalbaar is."