Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 april 2023 20:38

Mercedes-teambaas Toto Wolff zit inmiddels al tien jaar in de Formule 1 en geeft toe dat hij al een aantal keren heeft nagedacht over het stoppen in de koningsklasse. In 2020 dacht hij serieus na over zijn pensioen, maar kwam hij tot de conclusie dat hij liever nog even aanblijft.

Inmiddels is Wolff niet alleen teambaas maar ook voor een derde eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes. De Oostenrijker tekende in 2013 een contract met een looptijd van drie jaar en verlengde dat een aantal keren. De inmiddels 51-jarige teambaas wilde na zijn vijftigste een andere kant op, maar eind 2020 kon hij die knoop niet doorhakken en in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com legt hij het uit.

Als zakenman begonnen

Het credo van Wolff was duidelijk. Hij wilde slechts aandelen kopen, het bedrijf ontwikkelen, om vervolgens de aandelen met winst weer te verkopen. Eind 2020 had de Oostenrijker de leeftijd van 49 jaar bereikt en dus moest hij toch even nadenken. "In 2020 was er een moment van bezinning. Mijn plan was in zekere zin om op 49-jarige leeftijd te eindigen. Het idee dat ik eerder had was om iets anders te gaan doen, ik had me niet voorgesteld om verder te gaan als teambaas na mijn vijftigste, maar iets in me is veranderd", zo stelt hij. Wolff. "Maar in 2020 kwam ik tot de conclusie dat ik voor het eerst in mijn leven wilde blijven waar ik was en ik veranderde de strategie."

'Wilde niet meer terug'

De Oostenrijker heeft de tactiek bij meerdere bedrijven gehanteerd en nu hij eenmaal in de sport zit, wil hij liever niet vertrekken. "Ik wilde niet meer terug naar de branche waarin ik 25 jaar had gewerkt, nu ben ik een echte ondernemer en zal ik dit bedrijf nog lang, ik zou zeggen... voor altijd, in stand houden", zo belooft hij een lang verblijf als teambaas van Mercedes.