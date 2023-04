Lars Leeftink

Alexander Albon viel afgelopen weekend voor de tweede keer dit seizoen uit, nadat hij ook de race in Saoedi-Arabië niet af kon maken. Daardoor heeft hij nu twee races op rij de finish niet gehaald. Volgens James Vowles, teambaas van Williams, was dit echter niet zijn fout.

Albon kende in Australië een goed weekend, waarin hij niet voor het eerst het maximale uit de auto haalde. Dankzij een goede kwalificatie mocht hij vanaf P8 aan de derde race van het seizoen beginnen, vlak achter Charles Leclerc en voor Pierre Gasly. Na een goede start bleef hij solide in de top tien rijden en leken punten realistisch. Dankzij een pittige crash na acht rondjes zou hij uiteindelijk geen punten scoren. Daardoor staat de coureur van Williams met een punt nu achttiende in het klassement.

Williams geeft Albon niet de schuld

In een video van Williams op Twitter laat Vowles, sinds dit seizoen teambaas bij Williams, weten dat het niet aan Albon zelf lag dat hij uitviel in Australië. Het team had een verkeerde inschatting gemaakt, zo bleek. Dit had vervolgens ook invloed op een kostbare beslissing van Albon tijdens de race. "Bocht vijf is in de kwalificatie vol gas, maar in de race is dat lastig. Wij gingen er daarom vanuit dat hij zou moeten liften. De wagen werkte echter beter dan verwacht en hij kon net aan vol gas door die bocht." Dit zorgde ervoor dat Albon wat meer risico nam.

Albon valt uit

Door het nemen van meer risico zou Albon uiteindelijk crashen. "Als gevolg ging Alex tien kilometer per uur sneller door bocht vijf dan de ronde ervoor. Alex merkte dat hij te snel ging en moest liften. Hierdoor kwam hij wijd, waardoor zijn linkerachterband op de kerb terecht kwam. Dit lijkt allemaal niet erg, maar als de banden op de limiet zitten heeft dit grote gevolgen. Toen hij eenmaal instuurde voor bocht zes merkte hij dat hij de grip niet had van de ronden ervoor." De enige race die Albon af kon maken (Bahrein) in 2023, scoorde hij ook meteen punten. Dit zal ook in Bakoe over drie weken het doel zijn.