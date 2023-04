Jan Bolscher

Vrijdag 7 april 2023 14:42

Helmut Marko vertelt blij te zijn dat de tweede herstart tijdens de Grand Prix van Australië goed verliep voor Max Verstappen. Pas bij de derde keer kwam de Red Bull Racing-coureur goed van zijn plek.

Verstappen ving de race in Melbourne aan vanaf pole position, maar kwam bij de initiële start slecht van zijn plek. De Limburger verloor twee plaatsen aan George Russell en Lewis Hamilton, al had hij niet lang nodig om de leiding in de wedstrijd terug te grijpen. Russell verdween naar het middenveld door een ongelukkig getimede pitstop na de crash van Alexander Albon om uiteindelijk uit te vallen vanwege een motorprobleem, terwijl Verstappen enige tijd na de eerste herstart op de baan aan de zevenvoudig wereldkampioen voorbij wist te gaan.

Startprocedure

Maar ook bij die herstart kwam de Nederlander niet goed van zijn plek. Toen met nog twee ronden te gaan de race opnieuw een staande herstart kende, dit keer met Verstappen weer op pole position, was het dan ook even billen knijpen voor Marko en de zijnen: "De eerste twee starts waren niet zo goed, maar godzijdank verliep de beslissende start wel goed", vertelt hij tegenover de Duitse tak van Sky Sports. "De startprocedure wordt voor de tijd vastgelegd dus gelukkig werkte het op het beslissende moment."

Afgekoelde banden

Fans van Verstappen kenden ook nog even een penibel moment toen de tweevoudig wereldkampioen zich in ronde 48 verremde, waardoor hij door het gras moest bij bocht dertien. Van dat soort korte uitstapjes ligt Marko echter niet meer wakker: "De temperatuur [in de banden] was gedaald en daarom deed hij wat aanpassingen. We zijn al gewend aan dit soort momenten, hij doet het vaker", klinkt het met een knipoog.