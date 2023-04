Brian Van Hinthum

De formats rond de sprintraceweekenden blijven een onderwerp van gesprek. Er is vanuit de coureurs en teams veel kritiek op het huidige concept en Helmut Marko denkt dat het toevoegen van een extra kwalificatie ervoor kan zorgen dat de sprintrace ook daadwerkelijk ergens over gaat.

Voorlopig is men vanuit de paddock niet helemaal tevreden met de manier waarop de sprintraceweekenden in zijn werking gaan. Op vrijdag wordt er een vrije training gereden, alvorens er later op de dag al gekwalificeerd moet worden. Na de kwalificatie volgt er op zaterdag nog een vaak doelloze vrije training onder parc ferme-regels, waarna later op die dag de sprintrace wordt gereden. Op zondag is dan daadwerkelijk de echte race, waarbij de uitslag van de sprintrace fungeert als startopstelling.

Spannendere sprintrace

Veel teams durven wegens die raceopstelling niet voluit te gaan in de kwalificatie en dus is het volgens Marko een goed idee om één van de vrije trainingen in te wisselen voor nóg een volledige kwalificatie na de sprintrace "We hebben het vorig jaar al gezegd. Dit zou in ieder geval een betere oplossing zijn. De sprintrace wordt er spannender door, omdat je meer kunt riskeren. In de oude situatie is het zo dat je zondag achteraan staat als je zaterdag uitvalt. Dat helpt natuurlijk niet echt mee om risico's te nemen", citeert Motorsport.com.

Hernieuwde zaterdag

Op vrijdag zou dan de normale kwalificatie voor de race zijn, waardoor er op zaterdag gekwalificeerd wordt voor de sprintrace. De derde vrije training moet dan van de kalender verdwijnen. "En die sessie gaat onder parc ferme sowieso nergens over. Als je die vervangt door een kwalificatie, waardeert die zet zowel de complete zaterdag als ook de sprintrace an sich op. Doordat je zondag dan weer gewoon de volgorde van vrijdag kunt hanteren, lijkt me dit een duidelijke verbetering." Hoe blij Max Verstappen met de opmerkingen van Marko zal zijn, is de vraag. De Nederlander is geen groot fan van de sprintraces en alle wijzigingen waar de Formule 1 naartoe wil.