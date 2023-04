Vincent Bruins

Donderdag 6 april 2023 16:28

Frédéric Vasseur, de teambaas van Ferrari, is gefrustreerd over het feit dat de wedstrijdleiding niet de tijd nam voor de beslissing om Carlos Sainz te bestraffen. De Spanjaard raakte landgenoot Fernando Alonso bij een herstart in de chaotische slotfase van de Grand Prix van Australië. Alonso kreeg zijn derde plek weer terug, omdat er geen ronde voltooid was, voordat er wederom met de rode vlaggen werd gezwaaid.

Sainz kwalificeerde zich netjes op de vijfde positie voor de race op het circuit van Albert Park, maar hij viel terug door een pit stop tijdens de neutralisatie voor de crash van Alexander Albon. Na een sterke inhaalrace lag Sainz op de vierde plaats, toen de Grand Prix voor de tweede maal werd gestopt, ditmaal omdat Kevin Magnussen zijn Haas in de muur had gezet. Sainz raakte Alonso bij de herstart die volgde en werd geklasseerd op P12 na een tijdstraf van vijf seconden.

Artikel gaat verder onder video

Frustratie

"Frustratie is het goede woord," zo omschreef Vasseur het weekend in Australië voor Ferrari tegenover motorsport.com. "Er was contact tussen Lance en Charles in de eerste ronde, bij de eerste start, en toen zijn we al een auto kwijtgeraakt. En de situatie met Carlos is erg lastig voor het team." De Fransman vond dat de botsing tussen Alonso en Sainz een race-incident was. "Ik vond het persoonlijk hetzelfde verhaal als in de eerste ronde. De frustratie komt echter waarschijnlijk meer door het feit dat [de stewards] binnen vijf minuten een beslissing hadden gemaakt."

OOK INTERESSANT: Energydrankfabrikant kondigt exclusieve deal aan met Ferrari voor Grands Prix in Amerika

Tijd nemen voor beslissing

"Fernando zei dat de straf te erg was," vertelde Vasseur verder. "Ik denk dat in zo'n situatie, wanneer het geen effect heeft op het resultaat [van Alonso], dan was het logisch geweest [om Sainz niet te bestraffen]. Zijn pace was erg sterk en constant en hij zat niet ver van het podium af na een inhaalrace, en om het dan zo te verliezen. Het kwam niet uit het niets, maar het was net voor het einde, dus ik kan de emotie en het feit dat hij in shock was, volledig begrijpen. Ik klaag niet, want ik begrijp dat het altijd moeilijk is om zulke beslissingen te nemen, wanneer je het live moet doen. Maar om terug te komen op de beslissing over Carlos, ze hadden de tijd om die te nemen en in dit geval hadden ze dat moeten doen."