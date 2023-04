Brian Van Hinthum

Woensdag 5 april 2023 18:38

Hoewel het qua prestaties op de baan voorlopig allemaal van een leien dakje lijkt te gaan bij het team van Red Bull, lijkt het achter de schermen flink te rommelen binnen de Oostenrijkse formatie. Alain Prost denkt dat de Milton Keynes-formatie voorlopig een tikkende tijdbom is en er zomaar een crisis kan losbarsten.

Het lijkt totaal niet lekker te lopen binnen het team van Red Bull Racing en momenteel is de situatie tussen Max Verstappen en Sergio Pérez hét gesprek van de dag in de Formule 1. Het team van Christian Horner is qua snelheid op de baan voorlopig uiterst dominant, maar achter de schermen lijkt de Mexicaan steeds meer een strijd op te voeren binnen het team en geeft hij telkens aan voor zijn eigen kansen in het wereldkampioenschap te willen gaan.

Scheurtjes binnen het team

Aan de andere kant geldt voor eerste coureur Verstappen natuurlijk hetzelfde en dat zorgt voor frictie. Voormalig wereldkampioen Prost heeft ook gezien dat het rommelt in Milton Keynes en laat tegenover het Franse L'Equipe zijn analyse los over de situatie. "Bij Red Bull is het hele systeem gebaseerd op één coureur en dat is Max Verstappen. In het verleden werkte deze aanpak goed, maar nu zien we de eerste scheurtjes ontstaan binnen het team", zegt Prost.

Crisis aanstaande?

Hij vervolgt: "Checo heeft zich nu gevestigd binnen het team en heeft laten zien dat hij kan winnen. Nu wil hij geen stap terug meer doen en wil hij zijn positie niet verliezen. Hoewel de dominantie van Red Bull zich voortzet, denk ik dat de komende weken erg belangrijk gaan zijn voor de wereldkampioen. Het is duidelijk dat er op dit moment van alles kan gebeuren. Want ook al sta je eenzaam aan de top, een crisis kan snel ontstaan", besluit hij