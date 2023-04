Lars Leeftink

Woensdag 5 april 2023 15:35 - Laatste update: 15:35

Sergio Pérez kende in Australië afgelopen weekend geen al te best weekend. Zeker de zaterdag verliep dramatisch voor de Mexicaan, die als voornaamste uitdager van Max Verstappen wordt gezien in 2023. Voorlopig moet hij met 15 punten achterstand echter pas op de plaats maken, ziet ook Giedo van der Garde. De eerdere woorden van Pérez richting Verstappen worden door de prestaties van de Mexicaan teniet gedaan.

Voorafgaand aan het seizoen en ook na de eerste twee races liet Pérez al vaak genoeg weten Verstappen uit te willen dagen en niet naar teamorders te luisteren als dit andersom ook niet gebeurd. Het was na de race in Saoedi-Arabië al raak tussen de twee coureurs van Red Bull, waarbij de snelste ronde aan het einde van de race zorgde voor miscommunicatie en veel gedoe. Pérez kwam afgelopen vrijdag in Melbourne prima door de eerste twee vrije trainingen heen, maar tijdens de derde vrije training was het ritme ineens weg. De Mexicaan verremde zich vaak en kon amper tot geen normale snelle ronde noteren. Vervolgens ging het in de kwalificatie helemaal fout. Volgens Pérez waren er problemen met zijn auto, maar adviseur Helmut Marko was van mening dat het een fout van de Mexicaan was. Tot op de dag van vandaag weten nog steeds niet wat het probleem van de RB19 van Pérez was, als er al een probleem was. Van der Garde heeft zo zijn twijfels.

In de podcast De Race Show laat de Nederlander, die zelf actief was in de Formule 1, weten dat hij Pérez in Australië zeker op zaterdag enorm veel fouten zag maken. De Mexicaan kwam die dag niet verder dan de laatste plaats vanwege een crash in Q1. "Pérez liet zich zeker zien...", duidt hij op de woorden van de Mexicaan eerder dit jaar. "Hij maakte echt een domme fout. Bij de eerste vliegende ronde ga je er met zo'n auto af? Superdom. Ik denk dat hij had moeten zeggen dat hij een fout maakte."

Het was niet alleen voor Pérez een slecht weekend. Ook Ferrari stelde, niet voor het eerst dit seizoen, teleur. Het ging in Australië echter nog een stukje verder dan de eerste twee raceweekenden, omdat de Italiaanse renstal geen punten scoorde. Leclerc viel uit bij de start van de race, terwijl Carlos Sainz dankzij een penalty in de slotfase van P3 naar P12 ging en ook zonder punten huiswaarts keerde. "Het was voor Ferrari een dramatisch weekend. Ze hadden een goede auto, ze hadden op het podium kunnen komen. Sainz was beter in de kwalificatie, dus ik denk dat Leclerc kortsluiting kreeg. Hij stuurde te agressief in."