In aanloop naar het raceweekend in Miami hadden diverse fans zich tot AI gewend om iets creatiefs in elkaar te flansen. Het thema Miami Vice kwam veelvuldig terug, en een ontwerp waarin Lewis Hamilton en Charles Leclerc Max Verstappen oppakken, haalde zelfs de aandacht van de zevenvoudig wereldkampioen, die erop reageerde.

Het weekend in Miami staat bol van glitter en glamour. Amerikaanse sterren zien de race zoals veel Europese fans de Grand Prix van Monaco ervaren. Het evenement trekt dan ook veel bekijks – en dat zal voorlopig zo blijven, want het circuit heeft inmiddels een contractverlenging met de Formule 1 op zak, waardoor het tot en met 2041 op de kalender staat.

Artikel gaat verder onder video

Een fan plaatste Hamilton en Leclerc in een Miami Vice-achtige setting. De razendpopulaire Amerikaanse politieserie staat symbool voor het Miami van de jaren tachtig, en de betreffende fan kon het niet laten om ook Verstappen in het filmpje op te nemen. Hamilton heeft het filmpje inmiddels gezien en kan er wel van genieten. "Dit is fantastisch," laat hij weten.

Bekijk hier het filmpje.

Gerelateerd