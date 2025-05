Mohammed Ben Sulayem kan concurrentie verwachten van Carlos Sainz senior als het gaat om zijn rol als president van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De verkiezingen worden aankomende december gehouden. Er zullen genoeg FIA-leden, deelnemers aan de autosport en fans zijn die 'MBS' graag zien vertrekken. GPFans zet alle controverses van de autosportbond op een rijtje sinds de aanstelling van de huidige president.

Ben Sulayem komt uit Dubai en begon in de jaren tachtig aan een carrière als rallycoureur. Met veertien titels achter zijn naam tussen 1986 en 2002 is hij een van de meest succesvolle coureurs ooit uit het FIA Middle East Rally Championship. Hij wist tevens punten te scoren in het World Rally Championship voor Toyota en Ford. In 2005 werd hij president van de motorsportorganisatie van de Emiraten, voordat hij drie jaar later lid en tevens vicepresident van de sport werd bij de World Motor Sport Council. Ben Sulayem speelde een rol bij het binnenhalen van de Formule 1 in Abu Dhabi en was een medeoprichter van de Arab Council of Touring and Automobile Clubs, voordat hij Jean Todt opvolgde als president van de FIA in december 2021. Zijn ambtsperiode is echter niet zonder strubbelingen verlopen.

Artikel gaat verder onder video

Verbod op juwelen

De eerste onenigheid tussen Ben Sulayem en een coureur ontstond in mei 2022, toen de FIA plotseling besloot in te grijpen op het verbod op juwelen onder de raceoveralls. Ondanks dat deze vlamvertragend zijn, zouden juwelen de kans op verwondingen vergroten evenals het risico op vertragingen of complicaties bij medisch herstel. Waar het volgens de president echter vooral om draaide, is dat F1-coureurs "goede rolmodellen" moesten worden voor jongere coureurs. Omdat Hamilton piercings zou hebben, was hij het voornaamste doelwit van dit verbod, maar zich erin houden wilde hij niet. De zevenvoudig wereldkampioen gaf later in een interview met Vanity Fair toe dat hij "met ze aan het f*cken was" en dat hij verder geen andere piercings had. "Maar ik vind het leuk dat ze denken: 'Shit, heeft hij nou zijn ballen gepiercet?'" Na een maandenlange strijd kreeg Hamilton in maart 2023 een medische uitzondering om toch juwelen te mogen dragen.

Vrouwonvriendelijke opmerkingen

In januari 2023 waren er uitspraken van Ben Sulayem gelekt die hij zou hebben geschreven op een gearchiveerde website uit 2001. Daar stond dat hij "niet van vrouwen houdt die denken dat ze slimmer zijn dan mannen, want ze spreken dan niet de waarheid". De FIA bracht meteen een statement uit dat deze uitspraken "de overtuigingen van de president niet weerspiegelen". Pas in november van dat jaar reageerde Ben Sulayem persoonlijk of zijn uitspraken en verklaarde: "Wat zou ik nou eigenlijk, als ik degene ben geweest die het daadwerkelijk zei? Laten we ervanuit gaan dat [ik] het was. Ik zal je precies vertellen wat er staat. Er staat: 'Ik haat het, wanneer vrouwen denken dat ze slimmer zijn dan wij'. Maar zij haten het, wanneer mannen denken dat ze slimmer zijn dan zij. Zei ik dat wij slimmer zijn? Nee. Zei ik dat zij minder slim zijn? Nee.

Susie Wolff klaagt de FIA aan

Susie Wolff, de directeur van de F1 Academy en de vrouw van Mercedes-teambaas Toto, kreeg een onderzoek van de FIA aan haar broek in december 2023. Volgens Business F1 Magazine zouden teambazen zich zorgen hebben gemaakt over de nauwe banden tussen Toto Wolff, Formula One Management en de FIA. De Oostenrijker zou meer informatie hebben en deze informatie ook eerder krijgen dan de rest van de teambazen. Er zou bij het verkrijgen van deze informatie sprake zijn van belangenverstrengeling, omdat Toto directe familieleden en vrienden bij FOM en de FIA heeft zitten, zoals dus zijn vrouw Susie. Mercedes reageerde meteen op het onderzoek en ze waren verbaasd dat de FIA een onderzoek was begonnen op basis van één bericht uit de media en dat de FIA niet eerst het onderzoek met hen had besproken.

Susie Wolff bracht daarna ook een statement uit: "Ik ben diep beledigd, maar helaas niet verbaasd door de publiekelijke beschuldigingen die deze avond zijn gemaakt. Het is ontmoedigend dat mijn integriteit op deze manier in twijfel wordt getrokken, zeker omdat het lijkt te komen vanuit intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag, en gefocust is op mijn burgerlijke staat in plaats van mijn capaciteiten."

De FIA besloot 48 uur na de start van het onderzoek het al te laten vallen, maar omdat er twee dagen lang insinuaties zijn gemaakt die haar reputatie mogelijk hebben beschadigd, besloot Wolff zich er niet bij neer te leggen. Op 4 maart 2024 heeft ze juridische actie ondernomen en diende ze een strafrechtelijke klacht in bij de Franse rechtbanken. De rechtszaak is, voor zover bekend, nog niet afgesloten.

Straf voor Alonso in Saoedi-Arabië

Fernando Alonso kreeg tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2023 een tijdstraf van 5 seconden, omdat hij niet correct stond opgesteld bij de start. Volgens de stewards werd de tijdstraf niet op de juiste manier uitgevoerd tijdens de pitstop, omdat de krik die de auto moet optillen voor de bandenwissel, de Aston Martin al had aangeraakt. De Spanjaard kreeg een extra 10 seconden tijdstraf na de podiumceremonie, waardoor George Russell de beker voor de derde plaats pas in de paddock werd overhandigd. Aston Martin tekende echter protest aan en kreeg haar gelijk, en dus werd Alonso alsnog op P3 geklasseerd.

Een jaar later, in maart 2024, berichtte de BBC dat een klokkenluider zich bij de ethische commissie van de FIA had gemeld en deze beweerde dat Ben Sulayem een poging had gedaan om de straf van Alonso ongedaan te maken. Hij zou Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa, de FIA-vicepresident van het Midden-Oosten en Noord-Afrika die toen in Djedda aanwezig was, hebben gebeld om hem te overtuigen dat de straf van Alonso ingetrokken moest worden. Ben Sulayem werd na een onderzoek van twee weken vrijgesproken.

Grand Prix van Las Vegas dwarsbomen

Diezelfde klokkenluider had zich ook bij de FIA gemeld, omdat Ben Sulayem een stokje zou hebben willen steken voor het organiseren van de Grand Prix van Las Vegas. Dit werd eveneens door de BBC gemeld. Volgens het rapport kreeg de klokkenluider een opdracht van zijn manager om "op verzoek van de FIA-president aandachtspunten te vinden om te voorkomen dat de FIA het circuit kon homologeren voor het weekend van de race" en "het doel was om gebreken van het circuit te vinden om de licentie in te kunnen trekken", of de gebreken nou waar of niet waar waren. Opnieuw werd Ben Sulayem vrijgesproken.

De een na de ander vertrekt

Een boel topmannen en -vrouwen hebben de FIA verlaten sinds Ben Sulayem de president is. Het is bijna te veel om op te noemen. Steve Nielsen was nog geen jaar lang actie als sportief directeur, voordat hij in december 2023 besloot die rol op te geven. Meteen daarna vertrok Deborah Mayer, de oprichter van het volledig vrouwelijke raceteam Iron Dames, als hoofd van de FIA-commissie voor vrouwen. In januari 2024 accepteerde Tim Goss een baan als engineer bij Racing Bulls en dus zat de FIA plotseling zonder technisch directeur van de single seater-racerij. In oktober gingen ook communicatiedirecteur Luke Skipper en secretaris-generaal van mobiliteit Jacob Bangsgaard ervandoor. Compliance officer Paolo Basarri werd vervolgens ontslagen. Tussendoor viel echter de grootste klap: in mei voelde CEO Natalie Robyn zich gedwongen om ontslag te nemen.

Pas in april 2025 kon ze er openlijk over praten. "Wanneer professionele processen niet worden nageleefd en belanghebbenden worden uitgesloten van de besluitvorming, ondermijnt dit het fundament van een sterke organisatie. Het is triest om deze ontwikkelingen te zien, omdat ze zowel de geloofwaardigheid als de effectiviteit op lange termijn van een belangrijk instituut bedreigen", aldus de Spaanse Amerikaanse tegenover de BBC. De uitspraken kwamen na het ontslag van plaatsvervangend president Robert Reid, die hieronder wordt besproken.

Verstappen wordt taakstraf opgelegd

Tijdens de persconferentie op de mediadag in Singapore in september 2024 zei Max Verstappen het woord 'f*cked' om de balansproblemen van zijn Red Bull RB20 in Azerbeidzjan te omschrijven en dat schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat, zeker aangezien Ben Sulayem had aangegeven harder in te grijpen op grof taalgebruik. De viervoudig wereldkampioen kreeg direct community service opgelegd, oftewel een taakstraf. Wat deze precies inhield, werd later bekend: uiteindelijk moest hij met de lokale bevolking in de hoofdstad Kigali, waar het officiële prijzengala werd gehouden, praten om jonge autosportfans te inspireren. Tevens moest hij een demo geven met een FIA Affordable Cross Car, een mix van een off-road buggy en een kart die in Rwanda is geïntroduceerd om de autosport op een zo goedkoop mogelijke manier te promoten.

Verstappen besloot vanwege de taakstraf nauwelijks meer iets te zeggen tijdens de officiële persconferenties in Singapore en dus organiseerde hij gewoon zijn eigen persconferenties in de hospitality van de energiedrankfabrikant. Het verbod op vloeken is vandaag de dag nog steeds onderwerp van gesprek. Toen Verstappen afgelopen april in Saoedi-Arabië bestraft werd na een incident met Oscar Piastri, besloot hij na tien woorden te hebben uitgesproken weg te lopen van de traditionele interviews na de race. Hij wist dat hij in de problemen zou raken, als hij zijn eerlijke mening had gegeven.

Ontslag van wedstrijdleider blijft een mysterie

Michael Masi werd in 2019 de nieuwe wedstrijdleider van de Formule 1 na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting, maar mocht niet langer zijn werk uitvoeren na de controversiële titelstrijd van 2021 in Abu Dhabi. Niels Wittich en Eduardo Freitas wisselden elkaar af in 2022, voordat de laatstgenoemde in oktober van dat jaar de laan werd uitgestuurd en terugkeerde naar het FIA World Endurance Championship. Wittich heeft het tot aan de Grand Prix van São Paulo van 2024 volgehouden, voordat ook voor hem het doek viel.

Ben Sulayem was naar verluidt het vertrouwen in Wittich kwijtgeraakt en de druppel was de kwalificatie op het circuit van Interlagos. Er waren maar liefst vijf rode vlaggen door crashes in de zeiknatte sessie. Toen Lance Stroll in de muur terecht was gekomen, duurde het iets meer dan 50 seconden voordat de kwalificatie werd stilgelegd. Daardoor was er geen tijd meer om Q2 te hervatten en bleef Verstappen steken op P12. De FIA-president zou Wittich te inconsistent hebben gevonden als wedstrijdleider.

Maar of dat verhaal klopt, is nog maar de vraag. In maart 2025 ging Wittich voor het eerst in op het feit dat hij was ontslagen en hij zegt dat hij zelf nog steeds niet weet waarom. "Niemand heeft me een antwoord kunnen geven. Ik zag geen aanwijzingen dat er iets niet werkte of dat er een reden was om een personeelsverandering door te voeren. Dus in dat opzicht kwam het als een totale verrassing - tot op de dag van vandaag", zei hij terwijl hij de rol van commentator vervulde voor Sky Sports Deutschland tijdens de testdagen.

Ben Sulayem vond dat "het niemands zaken zijn" waarom Wittich was ontslagen, waarop Russell als mededirecteur van de Grand Prix Drivers' Association reageerde dat "sommige coureurs de situatie echt zat zijn geworden, omdat het de verkeerde kant op blijft gaan".

Gerespecteerde steward ontslagen

Tim Mayer werd net als Wittich in november 2024 ontslagen. De Amerikaan is toevallig de zoon van McLaren-medeoprichter Teddy Mayer, maar was zeer gerespecteerd als steward in de Formule 1, een rol die hij 15 jaar lang vervulde. Hij werd door een van de assistenten van Ben Sulayem via een appberichtje ontslagen. Voor een federatie die afhankelijk is van vrijwilligers om mensen te ontslaan die een significante bijdrage hebben geleverd, is geen goed teken voor het bestuur van de federatie", zei Mayer bij de BBC.

Mayer was naast F1-steward ook een vertegenwoordiger voor de organisatie van het Circuit of the Americas, de gastheer van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas. Er werd een boete van een half miljoen euro uitgedeeld, waarvan €350.000 voorwaardelijk, vanwege een 'invasie' van fans op de baan, toen er nog deelnemers over de finish kwamen. "De officiële reden die gegeven zal worden, is dat ze vonden dat er een belangenconflict was met de FIA, aangezien ik in mijn rol als organisator leiding gaf over het onderzoek", vertelde Mayer over zijn ontslag.

Hij vervolgde: "Dat is echter niet waarom ik ben ontslagen. De rol van organisator heb ik meer dan 12 jaar vervuld, ten bate van de FIA. Dit is niet iets nieuws. Ondanks dat de kwestie in stilte was opgelost, was hij nog steeds boos en besloot hij me te ontslaan. Na 15 jaar vrijwilligerswerk als steward, 10 jaar lesgeven aan andere stewards en honderden uren vrijwilligerswerk in andere rollen, kreeg ik niets meer dan een sms'je van een van zijn assistenten." Ben Sulayem zag het onderzoek naar de 'invasie' van fans "als persoonlijke aanval op hem".

Verbannen van de World Motor Sport Council

Tijdens de winterstop is de FIA in opdracht van Ben Sulayem bezig geweest met het proberen in te dammen van de macht van de ethische commissie evenals van functionarissen. Onder andere Robert Reid, de plaatsvervangend president op het gebied van sport bij de FIA, en David Richards, de voorzitter van Motorsport UK, mochten in februari 2025 niet aanwezig zijn bij de World Motor Sport Council, het comité dat vier keer per jaar bij elkaar komt om belangrijke zaken te bespreken.

Reid en Richards zouden zijn verbannen, omdat ze geen geheimhoudingsverklaring wilden tekenen. Ben Sulayem zou een nieuwe geheimhoudingsverklaring hebben geëist, een strengere vorm van een document waar leden sowieso al aan gebonden zijn, vanwege zijn zorgen over het lekken van informatie naar de media. Hij poogde op die manier negatieve verhalen over hem tegen te houden. Er zouden juridische brieven zijn uitgewisseld en door het geschil hangt er nu een vraagteken boven de rechtmatigheid van beslissingen die de WMSC neemt. De statuten van de FIA ​​geven namelijk aan dat leden van de WMSC "elke vergadering mogen bijwonen" en "stemrecht hebben", en de president hield zich hier dus niet aan.

Richards reageerde bij The Race op veranderingen bij de ethische commissie, waardoor Ben Sulayem minder gecontroleerd kan worden: "Hopelijk beseffen mensen dat we niet de goede kant op gaan, en dat we ervoor moeten zorgen dat de FIA ​​het allerbeste van sportbestuur ter wereld hoog houdt. Ik hoop dat het gewoon een vergissing is, en dat mensen de consequenties hiervan niet volledig hebben begrepen, en dat we het kunnen corrigeren."

Reid bekritiseert de FIA en vertrekt

Reid kondigde op zijn beurt in april 2025 aan zijn rol als plaatsvervangend president op te geven vanwege de controversiële gang van zaken bij de internationale autosportbond. Ben Sulayem lijkt te azen op een machtsgreep bij de FIA en dus vertrok Reid vanwege "de alarmerende groei van kritische beslissingen die werden gemaakt zonder enig proces of goed overleg." Reid, die in 2001 het wereldkampioenschap rally won als navigator van Richard Burns, lanceerde een statement na zijn ontslag."

"Toen ik deze rol aannam, was het om de leden van de FIA te dienen en niet om macht te dienen", schreef de Schot op zijn social media. "In de loop der tijd heb ik een gestage uitholling gezien van de principes die we beloofd hadden hoog te houden. Beslissingen worden achter gesloten deuren genomen, waarbij de structuren en mensen die de FIA ​​vertegenwoordigt, worden omzeild. Mijn ontslag gaat niet over persoonlijkheden, maar over principes. De motorsport verdient leiderschap dat verantwoordelijk, transparant en door de leden gedreven is. Ik kan niet langer, te goeder trouw, deel uitmaken van een systeem dat die waarden niet weerspiegelt."

Sainz senior kandidaat voor presidentschap FIA

Het moge duidelijk zijn dat Ben Sulayem genoeg schade heeft aangebracht door de FIA in zulk slecht daglicht te stellen. Er werd gedacht dat de man uit Dubai aankomende december zijn presidentschap gemakkelijk kon verlengen, omdat niemand zich voordeed als kandidaat. Carlos Sainz senior, de vader van Williams-coureur Carlos junior, overweegt zich nu echter als kandidaat te stellen. De Madrileen is een tweevoudig wereldkampioen rally en heeft viermaal de Dakar gewonnen.

"Ik rijd al meer dan veertig jaar en deze sport heeft mij alles gegeven", vertelde Sainz in een interview met Autosport. "Deze mogelijkheid om president te worden zit al een tijd in mijn hoofd. Ik denk dat dit nu het juiste moment is in mijn carrière om deze stap te zetten. Ik heb er vertrouwen in dat ik het goed zou doen en dat ik een uitstekend team kan samenstellen om iets terug te geven aan de sport die mij zoveel heeft gebracht. Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan in deze sport en ik ben ervan overtuigd dat ik nieuwe en interessante ideeën kan inbrengen - ideeën die kunnen bijdragen aan de versterking en verdere ontwikkeling van de autosport en de automobielindustrie."