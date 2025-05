Jack Plooij verwacht dat ijskonijn Oscar Piastri aan het eind van het huidige Formule 1-seizoen de trofee voor het wereldkampioenschap mee naar huis mag nemen. "Ik vind het geweldig wat hij doet."

Waar Max Verstappen momenteel zeer knap werk verricht door in een tekortkomende auto ieder raceweekend zoveel mogelijk punten te verzamelen, lijkt de strijd om het wereldkampioenschap ondertussen steeds meer tussen twee coureurs te gaan: Lando Norris en Oscar Piastri. Het duo van McLaren beschikt momenteel over de beste auto en weet vooralsnog constant goed te scoren. Met name Piastri maakt vooralsnog indruk, met maar liefst vier overwinningen in de eerste zes races.

Artikel gaat verder onder video

Piastri de volgende wereldkampioen?

Jack Plooij verwacht dat de 24-jarige Australiër er dit jaar met het wereldkampioenschap vandoor gaat. Als hij in het Race Café van Ziggo Sport de vraag krijgt of hij erg onder de indruk is van Piastri, klinkt het: "Ja, absoluut. Ik vind het geweldig wat hij doet. En je ziet het ook aan zijn reactie... Hij stapt uit, en wij zagen die armen omhoog en dachten, nu gaat hij even helemaal uit z'n plaat...", doelt hij op het koelbloedige karakter van Piastri.

Man met een missie

Plooij vervolgt: "Dit is gewoon zijn missie. Hij gaat dit gewoon nailen. Je ziet het ook met die inhaalacties. Hij doet het precies goed om Max in te halen. Norris is veel te zenuwachtig. Hij gaat het gewoon redden denk ik. Hij wordt gewoon wereldkampioen." Piastri won afgelopen zondag de Grand Prix van Miami, en gaat momenteel met 131 punten aan kop in het klassement. Norris volgt met 115 punten, met Verstappen daar op 99 punten achter.

Gerelateerd