Flavio Briatore en Oliver Oakes hebben gereageerd op het vertrek van de teambaas van Alpine. De geruchten stelden dat het ging om een verschil van mening tussen Briatore en Oakes omtrent het stoeltje van Jack Doohan, maar dit blijkt volgens de personen in kwestie niet het geval te zijn.

Volgens Briatore, zo stelt hij in een statement vanuit Alpine, heeft Oakes zelf ontslag genomen vanwege persoonlijke omstandigheden. “Er is de afgelopen 24 uur veel gezegd dat de beslissing van Oli om af te treden ten onrechte in verband wordt gebracht met een vermeende onenigheid of dat we verschillende standpunten deelden. Dit is volledig onjuist en ver van de waarheid. Ik en Oli hebben een zeer goede relatie en hadden ambities voor de lange termijn om dit team samen vooruit te helpen. We respecteren Oli's verzoek om ontslag te nemen en hebben daarom zijn ontslag geaccepteerd. De redenen houden geen verband met het team en zijn van persoonlijke aard.” Briatore neemt de rol van Oakes over. “Ik zal steeds meer betrokken blijven bij het team, samen met het sterke management dat we al hebben. We zullen hard werken om onze positie dit seizoen te verbeteren en ons voor te bereiden op 2026.”

Oakes over vertrek bij Alpine

Oakes zelf stelt ook dat hij vanwege persoonlijke redenen vertrokken is en niet vanwege een verschil van inzichten. "Het is een persoonlijke beslissing voor mij om terug te treden. Flavio is als een vader voor me geweest, hij heeft me alleen maar gesteund sinds ik deze rol heb aangenomen en heeft me de kans gegeven. Iedereen staat op zijn plaats voor 2026 en waar dit team verdient te staan.”

