De Formule 1-teambazen hebben hun akkoord gegeven voor een flinke wijziging van het sprintweekend, zo weet Speedcafe te melden. De volgende ronde van het kampioenschap speelt zich af in Bakoe en daar zal ook de eerste 'nieuwe' sprintrace van het jaar gaan plaatsvinden.

Het sprintformat is opgezet om iets nieuws te bieden tijdens een Formule 1-weekend. Het doel was om vooral een nieuwe jongere groep naar de sport te trekken, die niet een hele race wil uitzitten. De afgelopen weken is er gesproken over een nieuwe opzet van het sprintweekend en inmiddels is er dus al goedkeuring van de teambazen gekomen. Het idee is om op vrijdag de eerste en enige training van het weekend te houden. Vervolgens vindt later op die dag de kwalificatie plaats en die is voor de hoofdrace op zondag. Op zaterdag vindt er dan vervolgens nog een kwalificatie plaats, maar die is voor de sprintrace, die later die dag plaatsvindt. Voor de zondag blijft alles hetzelfde, want dan vindt de Grand Prix plaats.

Formaliteiten versneld

De wijziging omvat dus twee kwalificaties en nu de teambazen hun goedkeuring hebben gegeven, gaat het voorstel richting de F1 Commission en vervolgens langs de World Motorsport Council. Normaliter wordt voor een goedkeuring van een wijziging zo'n zes weken uitgetrokken, maar met de Grand Prix van Azerbeidzjan die eind april op het programma staat, wordt het proces nu versneld. Met het toevoegen van een tweede kwalificatie wordt het probleem opgelost dat de tweede vrije training heet. In een sprintweekend voegde de tweede oefensessie namelijk weinig toe, aangezien de auto's al in parc fermé-stand rondreden en er dus nauwelijks wijzigingen aan de auto's mochten worden doorgevoerd.

Aanpassing aan sprintkwalificatie

Dat er dus op zaterdag een kwalificatiesessie zal gaan plaatsvinden, dat lijkt toch wel een zekerheidje te gaan worden, maar er zijn nog wel twijfels over hoe die kwalificatie eruit zal gaan zien. In eerste instantie werd er gedacht aan het systeem dat de Formule 1 begin jaren 2000 hanteerde. Destijds kreeg iedere coureur één vrije ronde om het maximale uit de auto's te halen, zonder dat er verkeer op de baan was. Toch was er ook kritiek op dat systeem, want niet iedere coureur zou onder dezelfde weersomstandigheden rijden.

Dat systeem lijkt het ook niet te gaan halen voor de sprintkwalificatie. Het huidige systeem met de drie sessies zal hoogstwaarschijnlijk ook terugkeren in Bakoe voor de sprintrace. Wel wordt er gesproken over het halveren van het aantal minuten. Dat zou betekenen dat Q1 over negen minuten wordt verreden, Q2 duurt dan zo'n 7 minuten en Q3 zou dan een sessie zijn die in zes minuten wordt afgevlagd. Binnen enkele weken zal de FIA met het concrete plan komen.