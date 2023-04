Brian Van Hinthum

Maandag 3 april 2023 14:45 - Laatste update: 15:00

Max Verstappen werd tijdens de start van de Grand Prix van Australië nog voorbij geblazen door beide Mercedessen, al konden Lewis Hamilton en George Russell niet al te lang genieten van hun leidende positie. De Nederlander geeft aan dat hij al lang wist dat hij later de Zilverpijlen weer zou passeren.

De Grand Prix van Australië werd zondag na een rommelige en chaotische race een prooi voor Verstappen. Bij de start leek de wereldkampioen nog niet helemaal wakker te zijn. Toen net na 07:00 uur de lichten uitgingen op Albert Park waren het vooral de Britse heren van Mercedes die het meest bij de les waren, want voor bocht één nam Russell al de leiding in de wedstrijd over van Verstappen, waarna een paar bochten later ook Hamilton zijn kans greep en de Nederlander met een mooie move passeerde voor de tweede stek in de race.

Geen goede start

Hoewel Verstappen zijn twijfels kenbaar maakte op de radio over die actie van Hamilton, werd er verder - zo leek het terecht - geen actie ondernomen vanuit de wedstrijdleiding en dus konden de Mercedessen vanaf de leiding op jacht gaan naar een mogelijke zege. Dat sprookje leek echter alweer snel voorbij, want Verstappen nam uiteindelijk beide heren weer vrij gemakkelijk te grazen. "We hadden gewoon geen goede start", blikt Verstappen tijdens de BBC Chequered Flag-podcast terug op zijn begin van de race.

Agressieve Mercedessen

De Limburger vervolgt: "We kozen niet de juiste procedure en daarnaast probeerde ik ook voorzichtig te zijn. Tijdens de eerste ronde wilde ik geen risico lopen op schade en de auto's achter mij waren daarnaast ook nog eens ontzettend agressief. Dat valt te begrijpen, want ze wisten dat ze niet snel genoeg waren dus hun enige kans lag uiteindelijk in de eerste ronde", zo geeft de Nederlander aan. Die kans grepen ze dus inderdaad, al ging Verstappen er uiteindelijk vandoor met de 25 punten.