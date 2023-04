Jeen Grievink

Maandag 3 april 2023 14:11 - Laatste update: 14:13

Pierre Gasly moet nog steeds vrezen voor een schorsing. De Fransman leek tijdens de Grand Prix van Australië al zijn eigen glazen in te hebben gegooid, maar werd gespaard door de FIA. Daarmee is de Alpine-coureur echter nog niet uit de problemen. Hij is nog steeds slechts één overtreding verwijderd van een raceban.

De slotfase van de Australische Grand Prix verliep behoorlijk chaotisch. Na de crash van Kevin Magnussen vond er een herstart plaats en daarbij namen verschillende coureurs iets teveel risico, waardoor er meerdere crashes plaatsvonden. Gasly blokkeerde bij de eerste bocht, ging door het gras, kwam terug op de baan en duwde teamgenoot Esteban Ocon richting de muur. Beide heren kwamen met flinke schade tot stilstand en het leek in eerste instantie een fout te zijn van Gasly. De stewards namen het incident onder de loep, maar besloten het weg te wuiven onder het mom van een first lap racing incident, omdat het een herstart betrof.

Artikel gaat verder onder video

Gasly met de schrik vrij, maar dreiging blijft

Gasly kwam met de schrik vrij toen hij te horen kreeg dat hij niet werd gestraft door de FIA. Was dit wel gebeurd, dan had hij de Grand Prix van Azerbeidzjan aan zich voorbij moeten laten gaan wegens een schorsing. Jack Doohan zou in dat geval zijn vervanger zijn geweest. Het liep dus allemaal met een sisser af voor Gasly, maar dat betekent niet dat hij uit de problemen is. De dreiging van een schorsing blijft onvermijdelijk nog enige tijd boven zijn hoofd hangen. Gasly heeft 10 van de toegestane 12 strafpunten op zijn licentie staan en één kleine misser in volgende race kan al voldoende zijn om alsnog uitgesloten te worden door de FIA.

Raceweekend in Azerbeidzjan extra risicovol voor Gasly

De eerstvolgende race, die in Baku, is er niet eentje zonder risico's. Het betreft wederom een circuit waar de risico's groot zijn en waar een fout op de loer ligt. Een kleine misstap van Gasly tijdens dit weekend kan al voldoende zijn om alsnog een raceban te ontvangen van de stewards. En toch kan hij het zich als Formule 1-coureur niet permitteren om met de handrem erop te gaan rijden, zeker niet in de situatie waar Alpine zich bevindt. De dreiging van een schorsing blijft dus nadrukkelijk aanwezig.

OOK INTERESSANT: Verstappen hoopt op meer successen voor Alonso: "Had al veel meer moeten winnen"

Eerste ademruimte pas weer na GP van Emilia-Romagna

Zelfs als Gasly Azerbeidzjan zonder fouten en kleerscheuren weet te verlaten, is hij nog niet uit de problemen. Zijn eerste strafpunten worden pas kwijtgescholden na de Grand Prix van Emilia-Romagna, die pas op 22 mei op het programma staat. En daarvoor vind ook nog de Grand Prix van Miami plaats. Gasly zal de komende weken dus met samengeknepen billetjes over het circuit gaan en is nog lang niet verlost van de dreiging van een raceban.