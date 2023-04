Jan Bolscher

Maandag 3 april 2023 12:19

Christian Horner heeft antwoord gegeven op de recent veelgestelde vraag wie de nummer één coureur binnen Red Bull Racing is dit seizoen. Volgens de teambaas is het aan de rijders zelf om dat uit te vechten, maar zijn ook andere factoren van belang.

Max Verstappen heeft de afgelopen twee seizoenen beslag gelegd op het wereldkampioenschap in de Formule 1. De Nederlander is op papier dan ook duidelijk de grote man binnen het team, maar gezien het competitieve pakket van Red Bull Racing lijkt op dit moment teammaat Sergio Pérez zijn enige uitdager voor het wereldkampioenschap. De twee wisselden de bovenste twee treden van het podium onderling af in Bahrein en Saoedi-Arabië, en de Mexicaan steekt zijn ambities om er dit jaar met de kroon vandoor te gaan niet onder stoelen of banken.

Nummer één coureur Red Bull Racing

In Australië begon Pérez vanuit de pitstraat na een in het water gevallen kwalificatie. De 33-jarige routinier kwam uiteindelijk na een knappe inhaalrace als vijfde over de streep, waar Verstappen er met zijn tweede overwinning vandoor ging. Bij veel fans en in de media leeft ondertussen de vraag wie van de twee de nummer één is binnen het team dit jaar, omdat Red Bull Racing heeft uitgesproken daar geen afspraken over te hebben gemaakt.

Verschillende factoren

"Max en Sergio hebben dezelfde auto, het is aan henzelf, aan wat ze op het circuit doen", vertelt Horner desgevraagd tegenover Sky Sports Italia. Volgens de Brit heeft de performance van de andere teams echter ook een impact: "Laten we niet onderschatten dat Ferrari zal reageren, dat Mercedes zich zal melden en dat Aston Martin een fantastische auto heeft. Het draait niet alleen om onze coureurs", klinkt het.