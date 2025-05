Aankomend weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma en daar waar je normaal gesproken heerlijke zomerse temperaturen verwacht in Florida, kan het komend weekend wel eens wat anders gaan worden. We werpen een blik op de weersvoorspellingen.

Het Miami International Autodrome is een zogeheten tijdelijk circuit, dat speciaal voor het Formule 1-weekend wordt opgebouwd. De baan voert de coureurs over 5,412 kilometer lang asfalt, gelegen rondom het Hard Rock Stadium in de Miami Gardes, de thuishaven van het NFL-team de Miami Dolphins. Het circuit telt in totaal 19 bochten en drie DRS-zones, waarbij met name het lange rechte stuk tussen bocht zestien en zeventien genoeg inhaalmogelijkheden biedt. De snelste raceronde is in handen van Max Verstappen. Hij ging in 2023 in 1.29.708 de baan rond. De Grand Prix van Miami wordt verreden over 57 ronden.

Weerbericht zondag wordt slechter

Daar waar je normaal aan zon, zee, strand denkt bij Miami, leek komend weekend in eerste instantie toch best wisselvallig te worden. De temperaturen in ieder geval top rond rond de 28 graden het hele weekend. Richting de zondag waren er toch wat meer vraagtekens. Op zondag werden er namelijk in de middag zelfs onweersbuien voorspeld. Inmiddels staan we aan de start van het weekend en zijn deze onweersbuien verdreven richting de maandag, waardoor we naar alle waarschijnlijkheid een lekker weekend tegemoet gaan.

De laatste weersvoorspellingen voor de aankomende Grand Prix! pic.twitter.com/24c6LFSGkt — GPFans NL (@GPFansNL) May 2, 2025

