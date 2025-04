David Croft, de stem van Sky Sports F1, blijft zijn rol als kritische commentator trouw, ondanks de kritiek die hij kreeg van fans van Max Verstappen. Tijdens een persconferentie in Saoedi-Arabië stelde Croft vragen over de toekomst van de Red Bull-coureur, wat leidde tot een scherpe maar luchtige reactie van de Nederlander. Croft zette door, wat daarna weer voor kritiek richting zijn persoon zorgde.

Verstappen stelde voor dat Croft zich beter op commentaar geven kan richten, terwijl hij zich op het racen concentreert. De Sky-commentator stelde de vragen naar aanleiding van een uitspraak van Helmut Marko na de race in Bahrein, waarin hij aangaf het lastig te gaan krijgen om Verstappen te behouden. De vragen van de Sky-commentator, die zich richtten op de prestaties van het team en de mogelijke vertrekplannen van de Limburger, vielen niet altijd even goed bij de fans. De wereldkampioen zelf leek echter niet echt geïrriteerd door de vasthoudendheid van Croft. In gesprek met The Times legt de Brit uit dat het zijn taak is om dergelijke vragen te stellen. "Max wuifde het weg," zei Croft. "Ik verwachtte eigenlijk dat hij dat zou doen, dus ik zei gewoon: 'Dus Helmut heeft het bij het verkeerde eind?' Toen zei hij: 'Concentreer je gewoon op commentaar geven' en ik denk dat hij een grapje maakte, eerlijk gezegd."

Huid van een neushoorn

Ondanks de kritiek op social media, blijft de commentator vastberaden om zijn werk voort te zetten. "Sommige fans van Max pikken dat op en geven mij dan de schuld van de vraag. Dat is mijn werk - mensen kiezen er gewoon voor mij aan te vallen. Prima. Je kunt me zoveel aanvallen als je wilt", verklaarde hij. Croft blijft zich inzetten voor eerlijke en kritische verslaggeving, ongeacht de reacties die het oproept. "In de publieke opinie en op sociale media moet je de huid van een neushoorn hebben," voegt hij toe.

Nationalistisch

Croft heeft in het verleden wel vaker met dit bijltje gehakt, zo kreeg hij ook kritiek van Adrian Newey, die de verslaggeving als 'nationalistisch' bestempelde. Croft verdedigde zijn positie door te stellen dat de beelden die worden uitgezonden door F1 zelf worden gecontroleerd, terwijl Sky het eigen karakter toevoegt door middel van audiocommentaar en liveverslagen. Croft streeft ernaar een zo neutraal mogelijk perspectief te bieden, hoewel hij erkent dat persoonlijke voorkeuren soms onvermijdelijk zijn. "Word ik enthousiaster als een Britse coureur wint? Misschien - je zou dat kunnen denken, ik weet het niet omdat ik in dat moment zit. Word ik enthousiaster als het een spannende race is geweest? Ja. Word ik enthousiaster als er een geweldig verhaal bij hoort? Ja. Word ik enthousiast over wie er wint? Ik probeer het," gaf hij toe destijds.

