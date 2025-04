Juan Pablo Montoya heeft zich uitgesproken over de concurrentiestrijd bij McLaren. Volgens de oud-coureur gaat Oscar Piastri langzamerhand bij Lando Norris in het hoofd zitten, iets wat niet heel positief is.

Na een sterke seizoensopener van Lando Norris leek de Brit mee te doen om het wereldkampioenschap, maar een aantal races later leek de vaart er toch uit bij hem. Ondertussen staat Piastri eerste in het WK met 99 punten, gevolgd door Norris met 89 punten. Volgens de voormalige F1-coureur Montoya is dat helemaal geen toeval meer. Norris lijkt te bezwijken onder druk, althans, dat stelt de Colombiaan.

Focus op zichzelf leggen

In gesprek met GrandPrix247 gaf hij het volgende aan: “Absoluut, Oscar Piastri is in het hoofd van Lando Norris gekropen”, stelt hij. “Lando wil gewoon veel meer dan op dit moment realistisch is.” Montoya denkt dat Norris de focus moet gaan leggen op zichzelf: “Ik denk dat iemand in Lando’s hoek hem moet zeggen: Stop met naar Oscar te kijken. Doe je eigen ding. Afgelopen weekend zei hij dat hij zich stuurloos voelde, alsof hij nog nooit in een F1-auto had gezeten. Daarna maakte hij die fouten.”

Coureurs spreken elkaar tegen

De voormalige coureur denkt dat de focus bij Norris cruciaal is: “Je ziet duidelijk dat Oscar genoeg druk zet om Lando fouten te laten maken. Als Lando in zijn eigen bubbel blijft en doet waar hij goed in is, kan hij Oscar best verslaan.” Ook was er na de Grand Prix in Jeddah een opvallende quote van Norris. Hij zou hebben aangegeven dat de snelheid van de McLaren ondermaats was, iets wat Piastri juist compleet tegensprak: “Hij legt de druk nog hoger bij zichzelf. Geen excuses; vier het juist dat McLaren de beste wagen heeft en complimenteer het team dat ze races winnen.”

