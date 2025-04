Enkele oplettende Reddit-gebruikers hebben de privéjet van Sergio Pérez zien landen in Miami. Aangezien Cadillac komend weekend haar kleuren zal tonen voor de wagens van volgend jaar, is de link snel gelegd: Pérez maakt zijn comeback.

Pérez werd aan het einde van vorig jaar aan de kant gezet door Red Bull Racing, ondanks een doorlopend contract. Zijn vader heeft meerdere keren gehint op een mogelijke terugkeer, en de afgelopen maanden is 'Checo' diverse keren in verband gebracht met het team dat volgend jaar ook op de startgrid zal staan: Cadillac.

Artikel gaat verder onder video

Comeback Pérez?

Cadillac zal vanaf 2026 meedoen aan de Formule 1 en onthult op 3 mei de kleuren van de wagen tijdens een exclusief evenement in Miami Beach. Het team wil minimaal één Amerikaanse coureur in de line-up opnemen, en de naam van Colton Herta is al meerdere keren genoemd. Over het andere stoeltje is weinig bekend, maar volgens The Times is 'Checo' in vergevorderde gesprekken met het team. Hoewel er nog niets officieel is bevestigd, wakkert het reisje van Pérez naar Miami de geruchten wel verder aan.

Gerelateerd