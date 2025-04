George Russell heeft zich uitgesproken over de huidige contractsituaties in de Formule 1. Hij zou het naar eigen zeggen 'absurd' noemen hoe er momenteel gehandeld wordt tijdens contractbesprekingen.

Waar de toekomst voor de Britse coureur ligt is voor hemzelf allerminst onzeker. Na een sterke start waarin Russell al drie keer op het podium wist te eindigen in Australië, China en Bahrein zou je zeggen dat Mercedes bereid zou zijn om het contract van hem te verlengen, aangezien deze aan het einde van het seizoen afloopt. Ondanks vele geruchten liet de coureur daar zelf helemaal niks over kwijt: "Geruchten zijn nooit helemaal waar, toch?"

Prestaties meer waard dan contract

Druk om een nieuwe deal maakt Russell zich in ieder geval niet: “Toen Lewis [Hamilton, red.] hier was, spraken ze nooit vóór juni of juli over een contract,” legt Russell uit in gesprek met The Athletic. “Het gebeurde altijd in de zomer. Het abnormale nu is hoeveel coureurs zo vroeg al lange deals tekenen.” Voor het team van McLaren is er weinig reden tot paniek. Zowel Lando Norris en Oscar Piastri liggen vast tot 2028. In tegenstelling tot de langdurige contracten bij de Oranje Papayas: “Het feit is: als je niet presteert, vindt een team altijd een manier om van je af te komen. Prestaties zijn onze enige valuta. Als je goed rijdt, valt de rest vanzelf op z’n plek.” liggen bij Mercedes zowel Russell en Antonelli maar vast tot het einde van het seizoen. Toch voelt de 27-jarige coureur geen paniek.

Langdurige contracten voor zekerheid?

“Ik heb het idee dat coureurs die koste wat kost nú zekerheid willen, misschien minder vertrouwen in zichzelf hebben”, zegt hij. “Ze zoeken die veiligheid.” Bovendien wil Russell benadrukken dat een langdurig contract helemaal niks zegt binnen de Formule 1: “Het feit is: als je niet presteert, vindt een team altijd een manier om van je af te komen. Prestaties zijn onze enige valuta. Als je goed rijdt, valt de rest vanzelf op z’n plek.”

