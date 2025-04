Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is het vertrek van Adrian Newey binnen zijn renstal te merken, maar kan het team het prima opvangen. Daarnaast ziet Horner de transfer vooral als een kans voor de jonge nieuwe lichting bij Red Bull Racing, zo legt hij uit in een gesprek met Formule1.nl.

Newey sloot in maart aan bij Aston Martin, na bijna twintig jaar te hebben gewerkt voor Red Bull Racing. De topontwerper wist bij elk team waar hij werkte kampioenschappen te behalen en dat is ook het doel van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. Bij Red Bull ligt de verantwoordelijkheid momenteel bij technisch directeur Pierre Waché, om ook de komende jaren een kampioenschapswinnende auto te ontwerpen.

Team was al minder op Newey aan het leunen

Horner baalt van het vertrek van Newey, maar wijst naar het grotere plaatje. "Adrian speelde een sleutelrol in de periode dat hij bij ons was. En we zullen altijd met veel plezier, voldoening en dankbaarheid terugkijken op die tijd. Maar het team was al aan het evolueren. Natuurlijk is het vreemd om hem straks na al die jaren in een groen shirt van Aston Martin te zien. En Adrian was de laatste jaren wat meer op de achtergrond geraakt, maar dit is het eerste jaar dat hij er helemaal niet bij betrokken is," opent de teambaas.

Vertrouwen in nieuwe lichting

Daarnaast is er voldoende vertrouwen in het huidige team. "De rest van het team gaat door met het werk en ik denk dat we een sterke, goede groep hebben. Alles evolueert, het is ook goed om te zien dat jong talent de kans krijgt. Zoals in elke organisatie kan stilstand ook achteruitgang zijn, maar wij zijn altijd al vooruitstrevend geweest," aldus Horner.

