Hamilton na onverwachtse P2 in Melbourne: "Moet flink pushen, maar het is gelukt"

Remy Ramjiawan

Zondag 2 april 2023 09:53

Lewis Hamilton wist uiteindelijk in Melbourne, na een race waar ontzettend veel in gebeurde, als tweede over de streep te komen. De Mercedes-coureur wist het hoofd koel te houden en is trots op het feit dat hij de snellere Fernando Alonso de baas kon zijn.

De zevenvoudig kampioen begon vanaf de derde plek achter teamgenoot George Russell. Uiteindelijk moest zijn teamgenoot de race staken, vanwege een geplofte power unit. Hoewel de angst er even in zat dat hetzelfde scenario zich in de W14 van Hamilton kon plaatsvinden, was er uiteindelijk geen technisch malheur voor de 38-jarige coureur.

'Ze waren sneller, maar het lukte me'

"Ik heb de beste week hier gehad. Dit circuit en dit stadje zijn geweldig en ja het is wel wat ongelukkig voor George [Russell]. Met de betrouwbaarheid zit het normaal wel goed, maar ik had niet verwacht dat ik tweede zou worden", zo opent de Brit. Ondanks de opsteker erkent Hamilton dat hij nog steeds moeite heeft met de W14: "Ik voel me nog steeds oncomfortabel in de auto en ik heb er eigenlijk geen connectie mee. Dus ik probeer zo goed mogelijk te rijden in een oncomfortabele auto en het is gewoon een langdurig project." Wat betreft de race stond Hamilton nog flink onder druk: "Ik moest flink pushen om Max [Verstappen] achter me te houden en toen ging Fernando pushen, ze waren sneller, maar ik kom hem achter me houden.

Voor de rest van het seizoen verwacht Hamilton niet zo snel het gat te dichten met Red Bull: "We zitten nog steeds achter de Red Bull's, maar we vechten met de Aston Martin's en dat is geweldig. We moeten blijven vechten en we kunnen het gat dichten, het is niet onmogelijk."