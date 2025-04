Het is een traditie geworden dat Christian Horner foto's uitprint van incidenten waarbij 'zijn' Max Verstappen is betrokken om die vervolgens aan de media te laten zien. Dat is na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië niet anders. De teambaas van Red Bull Racing is ervan overtuigd dat de regerend wereldkampioen niets verkeerds heeft gedaan.

Verstappen begon vanaf de pole position op het Jeddah Corniche Circuit, maar verloor de overwinning aan Oscar Piastri na een tijdstraf van 5 seconden. Hij had de eerste chicane in de openingsronde afgesneden om de laat remmende McLaren te ontwijken. De Limburger had daarbij de leiding behouden en dat vonden de stewards van de FIA niet kunnen. Verstappen was geïrriteerd na de race. "Daar hoeven we het niet over te hebben, dat is allemaal tijdverspilling", zei hij tegenover Viaplay, toen hem werd gevraagd naar hoe hij zich voelt na de straf. De FIA heeft ondertussen een verklaring uitgebracht over waarom Verstappen een straf heeft gekregen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen kookt: 'Dát gaat mij misschien problemen opleveren'

Snelheid bemoedigend, maar straf klopt niet

"We hebben er al een soort discussie over gehad met de wedstrijdleiders", zegt Horner bij Sky Sports F1. "Dat was voor de race tijdens briefings en dergelijke. We hebben een ongeschreven 'laat ze racen'-regel. Ik weet niet waar Max naartoe had moeten gaan in de eerste bocht."

Ondanks de teleurstelling over de penalty, vindt de Brit dat de snelheid van de Red Bull bemoedigend is voor de komende races. "Laten we niet vergeten dat McLaren een voorsprong van 1,2 seconden op iedereen had op vrijdag. Max voelde zich comfortabel en hij kon een gat trekken. We probeerden een voorsprong op te bouwen voor de pitstop, maar zelfs met de straf mocht het niet zo zijn. We hebben goede punten, belangrijke punten gepakt vandaag. We zijn maar 12 punten van de kampioenschapsleider verwijderd."

In de mediapen had Horner uitgeprinte foto's meegenomen om proberen te bewijzen dat de straf niet juist was. "Ik vind dat het erg zwaar bestraft werd", zegt hij tegenover de aanwezige journalisten in Djedda. "We hebben de positie niet teruggegeven, omdat we vonden dat Max niets verkeerd had gedaan. Je kunt het hier zien bij de apex van de bocht. Daar zat Max er duidelijk voor." Chris Medland van RACER en F1 TV deelde een van de foto's waar de teambaas naar wees.

The photo that Christian Horner is using to show Red Bull’s belief that Max Verstappen was ahead of Oscar Piastri’s the apex at Turn 1 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/nZC00jpyDK — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) April 20, 2025

Gerelateerd