Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 april 2023 17:58

Sergio Pérez heeft zaterdag zijn titelaspiraties een flinke klap gegeven door zijn bolide tijdens de eerste kwalificatiesessie in Melbourne te crashen. Hoewel hij het afschoof op problemen met de wagen, gelooft Robert Doornbos niks van zijn uitspraken. De analist is zeer kritisch op de Mexicaan.

De zaterdag van Pérez verliep dramatisch in Australië. Tijdens de derde vrije training ging het allemaal al niet volgens plan voor de in Mexico geboren coureur, waarna hij tijdens de kwalificatie voor de race van zondag ook nog tot overmaat van ramp zijn bolide om de muur schoof tijdens de eerste kwalificatie. De man uit Guadalajara gooide de schuld op een probleem, hoewel hij verder niet duidelijk wilde maken waar dat probleem nou precies lag. De teamgenoot van Max Verstappen start morgen dus vanaf P20, terwijl de Nederlander vanaf pole mag vertrekken.

Pijnlijke fout

Doornbos is na afloop van de kwalificatie zeer kritisch op de Mexicaan. "Het is zijn eerste flying lap. Dat betekent dat je aankomt bij bocht één. Dat is je eerste zware rempunt en bij bocht drie ligt je tweede. Dan zijn je banden nog niet op maximale temperatuur. Er dan zo afvliegen, dat is wel echt een pijnlijke fout. Hij gooit het nog op een softwareprobleem. Het is geen softwareprobleem, dus dan is het een rijdersfout. De data liegt niet", stelt de voormalig Formule 1-coureur bij Ziggo Sport.

Team in de maling nemen

Na afloop liet Marko al doorschemeren dat het Pérez zijn eigen fout was en dus klinken zijn uitspraken nu behoorlijk vreemd. "Het zou heel dom zijn van Pérez om het nu op de data te gooien. Dat heeft hij gezegd, want dat hoorden we. Het team zal nooit met opzet jouw auto minder maken, maar je moet ook het team niet in de maling nemen door te zeggen dat die auto niet goed genoeg is", meent Doornbos. "Lichaamstaal zegt ook een hoop. Als je hem dan zo weg ziet lopen met zijn schouders naar beneden en als je mee wil doen om het kampioenschap is dit een hele pijnlijke."