Max Verstappen en het team van Red Bull Racing gaan aan het begin van 2025 door een zeer lastige tijd samen. De geruchtenstroom is op gang en een mogelijk vertrek ligt zelfs op de loer. Juan Pablo Montoya denkt dat het 'begin van het einde' ingezet is en denkt dat de Nederlander op zeker gaat vertrekken.

Het is alarmfase één bij het team van Red Bull Racing. De Grand Prix van Japan werd dan weliswaar door de exceptionele kwaliteiten van Verstappen gewonnen, het maakt de problemen er verder niet minder groot op. De overwinning leek de ellende even kort te verbloemen, maar in Bahrein werden de Red Bull-fans weer hard met de neus op de feiten gedrukt. Een bijna onbestuurbare RB21 met balans- en remproblemen is al niet fijn, maar als dan ook nog eens de pitstops en andere organisatorische dingen in het putje lopen, is de ellende wel compleet.

Begin van het einde

Vanzelfsprekend wordt er nu dan ook gesproken over de toekomst van Verstappen, die naar verwachting niet nog tien jaar in de koningsklasse rijdt en dus zal mikken op een stoeltje voor 2026 waar hij mee kan doen om de titel. Zo ziet ook voormalig Formule 1-coureur Montoya het: "Het is het begin van het einde voor Max Verstappen bij Red Bull. Dat is nu wel zeker. Max heeft natuurlijk geluk gehad om altijd in de beste auto te zitten, maar dit jaar is het wel een realiteitscheck", zo stelt de Zuid-Amerikaan tegenover Plejmo.

Twee scenario's

Montoya vervolgt: "Max wil winnen, maar als de Red Bull niet competitief is dan zijn de onderhandelingen ook een stuk anders. Het zou mij verbazen als Max volgend jaar voor Red Bull rijdt. Er zijn twee scenario's voor Max. Wil hij winnen of wil hij een grote bak met geld verdienen en misschien winnen? Als hij wil winnen, zal hij naar Toto [Wolff] moeten gaan om hem te overtuigen hem te halen. Als hij misschien wil winnen en daarbij ook een vrachtlading met geld wil verdienen, dan moet hij naar Lawrence [Stroll] en Aston Martin gaan."

