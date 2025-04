Vlak na afloop van Bahrein onthulde Ted Kravitz dat er een gespannen discussie plaatsvond tussen kamp Verstappen, met Raymond Vermeulen voorop, en Helmut Marko na de Grand Prix van Bahrein. Dit werd later in de media weer ontkracht, maar dit keer doet Kravitz er zelf weer een schepje bovenop.

Verstappen had het zwaar te verduren met remproblemen en kwalificeerde slechts als zevende. Bovendien verliep de race ook niet van een leien dakje door balansproblemen en mislukte pitstops. De geruchten over de verhitte discussie tussen Vermeulen en Marko, gebaseerd op verslag van Ted Kravitz, deden de ronde in de paddock. De Sky Sports-verslaggever claimde dat Vermeulen Marko "een stuk van zijn gedachten" gaf en boos de garage uit was gelopen. De uitspraken van Kravitz zorgden voor een flinke draaiende geruchtenmolen in de Formule 1-wereld.

Wel of geen ruzie?

“Verstappen’s manager, Raymond Vermeulen, is gespot in een felle woordenwisseling met Helmut Marko”, meldde Kravitz live in zijn Ted's Notebook. “Niet veel later stormde hij zichtbaar geërgerd weg.” Ondanks de claims van Kravitz, ontkenden bronnen dichtbij de situatie tegenover PlanetF1 dat er überhaupt een ruzie is geweest tussen Vermeulen en Marko. Wat er precies gebeurd is in de Red Bull-garage tijdens het raceweekend in Bahrein is dus de vraag. Ondanks de geruchten over een verhitte discussie tussen Vermeulen en Marko, ontkennen bronnen dichtbij de situatie dat er daadwerkelijk een ruzie heeft plaatsgevonden. De onduidelijkheid over de vermeende ruzie zorgt echter voor extra spanning binnen het team.

De pitstops

Hoewel de vermeende discussie dus ontkend werd en ook in twijfel getrokken werd door onder meer Rick Winkelman, doet Kravitz er nu toch weer een schepje bovenop en vertetl hij waar de woordenwisseling over ging: "Ik heb vaak gezien dat Raymond Vermeulen of Jos Verstappen en Christian Horner en Helmut Marko situaties bespraken, maar Raymond leek dit keer bijzonder geïrriteerd over iets dat volgens mij met de pitstopproblemen te maken had. Volgens mij waren de Verstappens daarover geïrriteerd, Vermeulen idem dito. Als het allemaal niet zo geweldig is met de auto, moeten de pitstops in ieder geval goed verlopen. Als je terugdenkt aan de langzame pitstop van Max in Japan, dan licht nummer één dat niet werkt bij Max, licht nummer twee bij Yuki en dan rechtsvoor bij Max in Japan, dan tel je vier pitstopproblemen in twee races. Dat is zeer ongebruikelijk.