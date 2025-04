Volgens Juan Pablo Montoya is de status van Max Verstappen aan het afnemen. Waar de Nederlander een half jaar geleden nog ieder team naar zich toe kon trekken, vindt de Colombiaan dat Verstappen anno 2025 zijn salaris zou moeten inleveren om bijvoorbeeld voor Mercedes te mogen rijden.

Hoewel het jaar nog maar net begonnen is, gaat Verstappen ervan uit dat hij dit seizoen geen rol van betekenis zal spelen in de strijd om het kampioenschap. Toch geeft Red Bull de titelstrijd nog niet op. Het Oostenrijkse team moet de komende races nog doorkomen, maar mikt op Imola voor de opwaartse lijn. Daar arriveert het eerste grote updatepakket, waarvan het team veel verwacht. Daarnaast kijkt Red Bull uit naar de negende race van het jaar, in Spanje. Vanaf dat weekend gaan de extra controles op de flexibele vleugels van kracht, en Red Bull verwacht dat McLaren hierdoor een deel van zijn voorsprong zal zien verdampen.

Mercedes wilde Verstappen

Afgelopen jaar flirtte Mercedes openlijk met Verstappen, maar de Nederlander had toen met de RB20 nog een winnende auto. Een klein jaar later ziet de Formule 1-wereld er al heel anders uit. Red Bull lijkt zich momenteel niet te kunnen verbeteren, en een vertrek van Verstappen wordt inmiddels niet meer uitgesloten. Aston Martin zou lonken naar zijn diensten, maar ook Mercedes zou hem nog altijd willen binnenhalen.

Montoya vindt dat Verstappen salaris moet inleveren

Montoya stelt bij Plejmo dat Verstappens onderhandelingspositie alleen maar zwakker wordt. "Als ik Max was, zou ik me zorgen maken. Zes maanden geleden had hij om het even welk bedrag kunnen vragen om ergens te mogen rijden, en mensen hadden het betaald. Nu Red Bull zó rijdt, zou hij naar Toto [Wolff] kunnen gaan en zeggen: ‘Kijk, betaal me minder dan je me eerder moest betalen, maar laat me jouw auto besturen.’ Zou hij daartoe bereid zijn?"

