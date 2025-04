Roscoe, de trouwe viervoeter van Lewis Hamilton, kampt met een longontsteking, zo laat trainster Kirstin McMillan weten via social media. De zevenvoudig wereldkampioen is een echte dierenvriend en heeft zelfs een aparte Instagrampagina voor hem aangemaakt.

Roscoe is de enige hond die Hamilton momenteel nog heeft. Coco overleed namelijk in 2020 op zesjarige leeftijd aan een hartaanval. De Engelsman neemt Roscoe dan ook veelvuldig mee naar het circuit. Bij Ferrari is Hamilton in goed gezelschap, want ook teamgenoot Charles Leclerc is een groot hondenliefhebber. Leo, zoals de hond van Leclerc heet, wordt dan ook regelmatig gespot in de paddock.

Roscoe naar de dierenarts

McMillan is de trainster die Hamilton heeft ingehuurd voor Roscoe en gaf via social media een update. Daarin vertelde ze dat de hond momenteel vrolijk rondspeelt, maar dat er ook gezondheidsupdates zijn over het gebit van de viervoeter, evenals over de longontsteking. "Roscoe – want ik weet dat jullie het gaan vragen – gaat vandaag naar de dierenarts. Het is een dierenarts die integratieve diergeneeskunde toepast, waarbij ze Oosterse en Westerse methoden combineert," opent ze.

Vitamine C, acupunctuur en antibiotica voor Roscoe

Het bezoek is niet zonder reden. "Wat ze vandaag met hem gaat doen, is een infuus met een hoge dosis vitamine C – dit is ondersteunende zorg. Dit komt bovenop de sterke antibiotica die hij krijgt voor zijn longontsteking. En ze zal ook acupunctuur bij hem toepassen. Dat ondersteunt hem," aldus McMillan.

