Russell tevreden met tweede startplek: 'Maar zal lastig worden tegen Max'

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 1 april 2023 08:34

George Russell is ontzettend blij met zijn tweede startplek voor de Grand Prix van Australië. De Brit verwacht op zondag een pittige strijd met Max Verstappen te gaan voeren, maar kijkt hier vooral heel erg naar uit.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië was er, ondanks het vroege tijdstip, een om van te genieten. Gedurende de gehele kwalificatie zaten de coureurs erg dicht bij elkaar, waardoor alles mogelijk leek. Na de eerste runs in Q3 zat de gehele top zeven zelfs binnen een halve seconde. Uiteindelijk was het toch Verstappen die op overtuigende wijze pole pakte. Russell kwalificeerde zich op de tweede plek, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton de derde stek greep.

Artikel gaat verder onder video

"We hadden dit niet verwacht, dat is een ding wat zeker is", reageert Russell na afloop van de kwalificatie. "Er wordt hard gewerkt in de fabriek en hier in Melbourne. Wauw, wat een sessie was dit voor ons. De auto voelde goed en de ronde zat op de limiet. Om eerlijk te zijn ben ik een beetje teleurgesteld dat we geen pole positie hebben gepakt", voegt hij eraan toe. "Hoe snel je verwachtingen veranderen is in deze sport echt een ding. Gisteren waren we waarschijnlijk blij geweest met een plek in de top 4 of top 5. Maar de auto voelde geweldig aan en we hebben zeker nog meer potentie."

Lastig gevecht met Verstappen

Gevraagd waar de plotselinge vorm van de Duitse renstal door komt, grapt Russell: "Het moet aan het jetlag-programma liggen. Iets wat we doen lijkt te werken, ik weet het niet. We moeten natuurlijk begrijpen wanneer we goede of slechte dagen hebben, maar we nemen het zoals het is." Hoewel de Brit enorm uitkijkt naar de race op zondag, moet hij ook toegeven dat de overwinning niet makkelijk zal worden. "We kijken uit naar morgen. Het zal lastig worden tegen Max, maar ik ben blij om vanaf P2 te mogen starten."