In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws - je hoort het hier. Dit keer bespraken Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher onder andere de mogelijkheid dat Max Verstappen besluit het voor gezien te houden in de Formule 1.

"Denk je niet dat hij na vier wereldkampioenschappen denkt dat hij eigenlijk liever bezig is met het zijn van teambaas voor zijn GT3-team, dan wat ik moet doen in de Formule 1?", trapt Kissing af. "We zaten eens met Nicky Catsburg aan tafel, en die zei dat Verstappen misschien wel eerder gaan vertrekken dan we hopen. Denk je niet dat hij dat uitdagender vindt dan bij een nieuw team opnieuw alles opbouwen?"

Hoe lang zien we Verstappen nog in de Formule 1?

Bolscher: "Ik zie hem wel vertrekken. Hij is nu 27, krijgt een kind. Max heeft al vaker aangegeven dat hij inziet dat er meer in het leven is dan de Formule 1. Hij mist zijn familie. En hij is een beetje klaar met dat gezeik. Dat rare gedoe bij de FIA de hele tijd met die straffen, nu dat gedoe bij Red Bull steeds. En hij gaat nooit van zijn leven meedoen om in het middenveld rond te rijden. Dan gaat hij liever andere projecten najagen. Max heeft vier wereldtitels, hij zei zelf dat één wereldtitel zijn doel was en dat hij dat al gehaald heeft. Daarvoor hoeft hij het niet te doen. Ik zou er niet heel raar van opkijken als hij over een jaar of twee zegt: 'Ik vind het wel goed zo en ga me lekker op mijn eigen team focussen.'"

Kissing is er echter van overtuigd dat mocht Verstappen stoppen in de Formule 1, hij "honderd procent" doorgaat in de autosport: "Sowieso, maar er zijn heel veel raceklassen die net wat minder van je leven opslokken dan de Formule 1", aldus Bolscher. "Als hij niet in de kop van het veld meedoet of het gewoon mooi geweest vindt, zie ik hem wel vertrekken."

