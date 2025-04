In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws - je hoort het hier. Dit keer bespraken Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher onder andere de schrijnende situatie bij Red Bull Racing.

Max Verstappen moest in Bahrein tekenen voor de zesde plaats, met teammaat Yuki Tsunoda nog verder naar achteren op P9. Het is code rood bij Red Bull Racing, dat na vier races met 71 punten op de derde plaats staat in het constructeurskampioenschap. Ferrari staat daar met 57 punten niet ver achter, en dat is volgens Kissing reden tot zorg: "Als Red Bull een paar slechte weekenden heeft, kan Ferrari zomaar omhoog klimmen. De top drie gaat [voor Ferrari] zeker lukken voor het constructeurskampioenschap, maar ik ben ook benieuwd wat Tsunoda nog gaat kunnen. De negende plaats zijn wel punten... Maar ik denk dat het voor Red Bull heel pittig gaat worden om nog in die top drie te eindigen."

Artikel gaat verder onder video

Red Bull het vierde of vijfde team

Bolscher haakt aan: "Red Bull is nu het vierde of vijfde team. Na afloop van de race [in Bahrein] hadden ze een spoedoverleg met alle kopstukken. Dus Helmut Marko, Christian Horner, Pierre Waché - die de auto heeft gebouwd, GP. Die werden allemaal naar binnen geroepen. Max was daar zelf niet bij, maar hij zei ook bij Viaplay dat hij even niet de behoefte heeft om met het team in gesprek te gaan."

Hij vervolgt: "Na de tijd zei Marko dat de situatie zorgwekkend is en dat het voor Imola, dat is over een maand, niet snel verbetering zal komen. Dan loop je sowieso nog een maand achter de feiten aan. Dan wordt het bij de constructeurs op een gegeven moment heel lastig. Het is niet één probleem. De remmen werken niet, de balans is er niet, de snelheid is er niet. Die auto klopt niet, dus dat ga je niet in twee weken oplossen."

Gerelateerd