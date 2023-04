Verstappen klasse apart tijdens kwalificatie in Australië, blijft Russell en Hamilton voor

Lars Leeftink

Zaterdag 1 april 2023 08:11 - Laatste update: 08:55

Max Verstappen heeft pole position voor de Grand Prix van Australië weten te veroveren op de vroege zaterdagochtend. De Nederlander bleef George Russell en Lewis Hamilton voor en mag zo zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd vanaf P1 beginnen aan de derde race van 2023.

Voorafgaand aan de kwalificatie hadden Verstappen (VT1 en VT3) en Fernando Alonso (VT2) de trainingen in Melbourne op hun naam geschreven. Rondom de kwalificatie was er veel onzekerheid over het weer. Sommige weerberichten zeiden dat de kans op regen minimaal was, terwijl de FIA zelf aangaf dat er 90% kans op regen was en de kans het grootste was tijdens Q3. Met deze kennis begonnen de coureurs zaterdag om 07:00 uur Nederlandse tijd aan de kwalificatie in Melbourne.

Pérez crasht tijdens Q1, De Vries door

Alexander Albon en Logan Sargeant gingen namens Williams als eerste de baan op. De rest van het middenveld zou, vanwege de onzekerheid rondom het weer, vrij snel volgen. Wat opviel was dat de topteams binnen bleven: Aston Martin, Red Bull Racing, Mercedes, Alpine en Ferrari. Zij besloten eerst toe te kijken hoe de rest het er vanaf zou brengen tijdens hun eerste run. Na vijf minuten gingen ook de coureurs van deze teams de baan op. Met nog iets meer dan elf minuten te gaan was de eerste rode vlag daar. Sergio Pérez, die een dramatische derde vrije training kende, blokkeerde zijn wielen en parkeerde zijn RB19 in de muur. Hij start zondag achteraan de grid. Het leek, net zoals tijdens VT3, een probleem met zijn remmen te zijn.

Na een paar minuten werd de sessie hervat. Bij de hervatting ging Verstappen als eerste meteen weer naar buiten, gevolgd door de rest. Nadat iedereen met nog zes minuten te gaan in Q1 de eerste run afgerond had, was het Verstappen op P1 met een 1.17.469, voor Alonso, Stroll, George Russell en Albon. Nyck de Vries stond bij het begin van de slotfase van Q1 op P12. In de gevarenzone zaten Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Oscar Piastri en Kevin Magnussen, terwijl Pérez natuurlijk al klaar was dankzij zijn crash. Na de tweede runs tijdens de laatste vijf minuten van de sessie ware er veel verschuivingen en bleken Piastri (P16), Zhou Guanyu (P17), Sargeant (P18), Bottas (P19) en Pérez (P20) klaar na Q1. Goed nieuws dus voor De Vries, die voor het eerst in 2023 de eerste kwalificatiesessie overleefde door op P14 te eindigen. Verstappen reed met een 1.17.384 de snelste tijd van Q1, voor Russell, Hamilton, Esteban Ocon en Alonso.

Ocon en Norris klaar na Q2

Q2 werd geopend door De Vries, die voor het eerst in 2023 actief mocht zijn in de tweede kwalificatiesessie. Iedereen zou de Nederlander meteen volgen. Op de helft van de sessie, met nog zes minuten te gaan, was het Verstappen die met een 1.17.219 bovenaan stond voor Alonso, Leclerc, Stroll en Hülkenberg. In de gevarenzone richting de slotfase van Q2 zaten Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Magnussen, De Vries en Lando Norris.

Met nog zes minuten te gaan in Q2, ziet de top tien er als volgt uit.



1. Verstappen

2. Alonso

3. Leclerc

4. Stroll

5. Hülkenberg

6. Sainz

7. Hamilton

8. Ocon

9. Russell

10. Albon#F1 #AustralianGP — GPFans NL (@GPFansNL) April 1, 2023

Met deze situatie begonnen de coureurs aan de laatste fase van de tweede kwalificatiesessie. Verstappen zou zichzelf tijdens de slotfase nog verbeteren naar een 1.17.056, terwijl Alonso (op P2) in de slotfase niet eens meer een poging waagde. Verstappen zou ook Q2 op P1 afsluiten, voor Alonso, Carlos Sainz, Charles Leclerc en Hülkenberg. Uitvallers na een Q2 zonder al te veel spektakel bleken Ocon (P11), Tsunoda (P12), Norris (P13), Magnussen (P14) en De Vries (P15). Zo kwam er dus een einde aan de zaterdag van De Vries. Ocon zou Q3 missen op 0.007 seconden.

Verstappen op P1

Met twee auto's van Mercedes, Ferrari en Aston Martin, een Red Bull, een Alpine, een Haas en een Williams begon de allesbeslissende derde kwalificatiesessie. Verstappen was de eerste coureur die tijdens Q3 op de baan kwam. Het was de hele kwalificatie droog geweest, maar de verwachting was dat er tijdens de laatste drie minuten van Q3 regen zou vallen. Dit was dan ook de reden dat iedereen (behalve Stroll) meteen de baan op besloot te gaan voor een paar snelle rondes. Na de eerste run (zes minuten te gaan in Q3) was het Verstappen op P1 met een 1.17.262, voor Hamilton, Alonso, Russell, Sainz, Leclerc, Gasly, Albon, Hülkenberg en Stroll (geen tijd). Tijdens de laatste zes minuten zou er nog veel veranderen.

Stroll zou als laatste een ronde noteren en ging voor een enkele run, terwijl de andere coureurs begonnen aan hun tweede run in Q3 met nog vier minuten te gaan. Stroll zou in eerste instantie echter niet verder komen dan P7, terwijl de andere coureurs (op Albon na) nog aan het opwarmen waren. Uiteindelijk was het Verstappen met een 1.16.732 die pole position veroverde, voor Russell, Hamilton, Alonso en Sainz. Stroll, Leclerc, Albon, Gasly en Hülkenberg maken de top tien af.