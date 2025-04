Dat Lando Norris momenteel aan de leiding gaat in het coureurskampioenschap, is voor de 25-jarige Brit allerminst een geruststelling. Waar hij in Bahrein een moeizaam weekend kende, maakte teamgenoot Oscar Piastri juist furore in de MCL39.

Voor Piastri leek het allemaal vanzelf te gaan. Hij domineerde in de McLaren en kende een vrijwel probleemloze race waarmee hij de overwinning veiligstelde. Het resultaat? De Australiër verkleinde de kloof in het kampioenschap tot slechts drie punten: Norris op 77, Piastri op 74. Voor ‘Last Lap Lando’ was het resultaat vooral te wijten aan een lastige kwalificatiesessie, waarin hij niet verder kwam dan P6. Norris erkent dat het lastige tijden zijn voor hem.

Artikel gaat verder onder video

Lando Norris onzeker

Het antwoord lijkt simpel maar voor Norris is de oplossing ver weg: Hoe haal je het maximale uit deze McLaren? ''Ik wou dat ik een antwoord hierop had, maar helaas heb ik die niet. Ik weet zeker dat ik alles tot mijn beschikking heb om te winnen maar er is iets mis met mij en de auto.'' Er lijkt wel iets geknapt te zijn bij Norris, die totaal niet beschikt over een overdosis vertrouwen. Integendeel: De onzekerheid komt steeds verder naar boven: ''Ik heb geen vertrouwen. De auto was fenomenaal en dat hielp me uit veel problemen. Maar ik ben nog lang niet zo goed als ik kan. En dat is heel pijnlijk om toe te geven."

Gerelateerd