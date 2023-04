Lars Leeftink

Zaterdag 1 april 2023 06:33 - Laatste update: 06:35

Op vrijdag kregen de Formule 1-coureurs tijdens de tweede vrije training in Australië al een beetje te maken met regen, maar niet zoveel als eerder voorspeld werd. Gaat de voorspelling voor de zaterdag wel uitkomen en krijgen we een regenachtige kwalificatie?

De vrije trainingen, die door Max Verstappen (2x) en Fernando Alonso op P1 werden afgesloten, verliepen relatief droog. De coureurs kregen tijdens de eerste en derde vrije trainingen hooguit met druppels en bewolking te maken, terwijl de tweede vrije training op de helft van de sessie werd verstoord door regen. Op zaterdag werd er veel regen voorspeld gedurende de voorbereiding op het weekend, maar er is verandering in het weerbeeld.

Weer zaterdag

Het lijkt namelijk droog te gaan blijven tijdens de kwalificatie. Onder meer de race in de Formule 2 heeft al te maken gehad met wat regen, maar dit was ook maar lichte regen en tevens heel kort. Tijdens de kwalificatie zal het bewolkt en fris zijn, maar meer dan 4% kans op regen is er niet. Dit betekent dat er nog steeds kans is op regen, maar het wordt zeker niet zo regenachtig als eerste werd voorspeld.