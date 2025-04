Red Bull Racing moet op dit moment alle zeilen bijzetten om alle neuzen dezelfde kant op te houden op de baan, maar ook naast het circuit is het nog altijd aan het rommelen. Reden: de zaak rondom het grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner is nog altijd niet helemaal opgelost.

Het hele gebeuren rondom Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende is, zo blijkt nu, nog altijd niet afgerond. Op de achtergrond blijft de hele zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Horner jegens een vrouwelijke medewerkster van het team doorgaan. Inmiddels is de medewerkster die Horner beschuldigd heeft geschorst door het team, maar is duidelijk dat zij het daar niet bij laat zitten. Ze is opmerkelijk genoeg nog wél in dienst bij de Milton Keynes-formatie die het momenteel al zo zwaar heeft qua sportieve prestaties.

Vorig jaar barstte plotseling het hele gebeuren rondom Horner los. De beschuldigingen ontstonden aan het begin van het seizoen en werden breed uitgemeten in de wereldwijde media. Duidelijk leek dat iemand Horner graag naar de uitgang wilde werken, zeker toen er plotseling tijdens een raceweekend vermeend bewijs door een anoniem persoon door de paddock werd geslingerd via email. De echtheid van deze stukken is echter nooit bewezen en ook in de twee uitgevoerde onderzoeken werd Horner niet schuldig bevonden door de onderzoekers van dienst, al valt er ook hierover nog altijd te twijfelen aan de transparantie van het onderzoek.

Onderhandeling over megabedrag

We zijn nu echter een jaartje later, de sportieve problemen zijn groot en ook naast de baan is het hele Horner-gebeuren nog niet opgelost. The Daily Mail meldt namelijk dat er nog altijd met de vrouw in kwestie onderhandeld wordt om een flinke smak geld, terwijl ze nog altijd in dienst is van het team: "Zoals we nu weten, heeft Horner de storm overleefd. De vrouw (wiens identiteit we om juridische redenen niet kunnen onthullen) is nog altijd in dienst, maar is geschorst. Er werd gesproken over een gang naar de arbeidsrechtbank, maar ondertussen onderhandelt ze over een ontslagvergoeding die kan oplopen tot een bedrag van zeven cijfers. Er is nog geen overeenstemming bereikt", zo schrijft men. Dat kan er ook nog wel bij voor de Oostenrijkse formatie.

