Brian Van Hinthum

Vrijdag 31 maart 2023 09:05

De eerste twee vrije trainingen in Melbourne zitten erop en langzaam maar zeker is het voor de teams dus zaak om de eerste balans op te maken. Lewis Hamilton verwacht na de eerste twee sessies in Australië geen wonderen van Mercedes, terwijl George Russell wel wat verbetering merkte tussen VT1 en VT2.

De vrijdag in Melbourne werd voor de teams een vrij rommelige openingsdag. De eerste vrije training hing aan elkaar van de momentjes en moest even stilgelegd worden wegens problemen met de GPS, waardoor er meermaals gevaarlijke situaties op het circuit ontstonden. De tweede sessie begon nog redelijk vlekkeloos, maar viel al snel in het water toen de regen begon te vallen en het dus voor de coureurs niet echt meer mogelijk was om de set-ups fatsoenlijk uit te testen.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton ontevreden na middag

Na afloop van de twee sessies gaat Hamilton voor de camera van Sky Sports in op zijn verwachtingen en voorlopig zijn die niet al te hoog. "Deze ochtend was goed, de middag was niet zo goed. De auto is nog vrijwel hetzelfde. Vanochtend voelde het wat beter. We hebben wat veranderingen doorgevoerd, maar die werkten niet. We zullen er vannacht naar kijken. Vervolgende regende het, dus dat leverde niet de beste sessie op. We zullen niet vechten met de Red Bulls. Ik denk dat we de snelheid hebben om vijfde te worden, hetzelfde als de vorige race", verzucht de Brit.

Andere situatie bij Russell

Aan de andere kant is het bij Russell opmerkelijk genoeg het tegenovergestelde: "VT2 was wat frustrerend met de weersomstandigheden, maar het was een vrij redelijke sessie voor ons. We hebben zeker een stap gemaakt vanaf VT1, wat een goed iets is. In VT1 was ik niet blij met de auto, terwijl ik in VT2 behoorlijk blij was. We weten dat we niet staan waar we willen staan als team. Er komt meer aan over een paar races. Nu moeten we gewoon onze kansen maximaliseren en proberen om een zelfde weekend als in Djedda te hebben, waar we de potentie van de auto overschreden."