Lewis Hamilton onthult dat er een specifiek onderdeel in zijn SF-25 aanwezig is, waardoor zijn wagen tot op heden heeft ondergepresteerd. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in Japan als zevende over de streep, terwijl teamgenoot Charles Leclerc net buiten het podium viel als vierde.

De overstap van Hamilton naar Ferrari werd van tevoren nog groots aangekondigd, maar na drie races in 2025 komt de samenwerking nog wat moeizaam op gang. Zo wist de Engelsman in Australië de tiende plek over de streep te trekken, won hij de sprintrace in China, maar werd hij voor de Grand Prix gediskwalificeerd. Ook in Japan viel Hamilton niet op, maar hij wijst in gesprek met The Race naar een duidelijke oorzaak.

'Bepaald element van SF-25 is anders' t.o.v. Leclercs wagen'

"Ik hoop echt dat we bij de volgende race hopelijk enkele positieve veranderingen zullen zien. In de eerste drie races was er een klein verschil aan prestaties tussen beide kanten van de garage, met betrekking tot een bepaald element van de auto," zo wijst Hamilton naar een specifiek onderdeel dat zou verschillen. "We hebben iets op de auto gevonden dat de afgelopen drie races ondermaats heeft gepresteerd. Ik hoop echt dat, wanneer dat opgelost is, ik betere resultaten ga behalen. Door dit probleem verlies ik net iets meer dan een tiende per ronde. Ik hoop dat het bij de volgende race is opgelost", vertelt hij er verder over.

Maximale eruit gehaald met P7 in Japan

Toch schrijft het medium dat het te kort door de bocht is om te concluderen dat Leclerc betere onderdelen tot zijn beschikking heeft dan zijn teammaat. Het meest voor de hand liggend lijkt de verschillende afstellingen te zijn. "Aan mijn kant presteert iets ondermaats. Het is goed om dat te weten. Met wat ik had, was dit het beste resultaat dat ik kon behalen," zo verklaart Hamilton na afloop van de wedstrijd in Suzuka.

