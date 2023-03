Brian Van Hinthum

Het contract van Lewis Hamilton loopt na het 2023-seizoen af en hoewel de Brit meermaals aan andere uitdagingen in de Formule 1 gelinkt wordt, lijkt hij voorlopig niet van plan om Mercedes te verlaten. De zevenvoudig wereldkampioen licht nu toe wanneer hij zou besluiten om de Zilverpijlen de rug toe te keren.

De teleurstellende openingsweken van het nieuwe seizoen hebben voor de nodige vraagtekens gezorgd rondom de toekomst van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou eigenlijk in de winter al om de tafel gaan om zijn na 2023 aflopende verbintenis met Mercedes te verlengen, maar volgens berichtgeving heeft men inmiddels de onderhandelingen in de koelkast gezet. Daar bovenop kwamen ook nog eens zijn kritische woorden richting het team rondom de Grand Prix van Bahrein. Dat zorgt automatisch voor vraagtekens over zijn toekomst.

Nog geen vertrekwens

Voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië liet hij al doorschemeren dat de geruchten nergens op gebaseerd zijn. "Ik geloof nog altijd voor de volle honderd procent in dit team. Het is mijn familie en ik zit hier al een hele lange tijd. Ik ben niet van plan om ergens anders naartoe te gaan. Natuurlijk zijn er tijden dat je het niet eens bent met bepaalde teamgenoten, maar het is belangrijk dat je blijft communiceren", zei de 103-voudig racewinnaar in aanloop naar het raceweekend in Djedda, waar hij als vijfde over de streep kwam.

Dit keer legt Hamilton uit wanneer hij zou beslissen om wél een punt achter zijn Mercedes-loopbaan te zetten. "Ik blijf me volledig thuis voelen in deze familie", wordt hij geciteerd door Express. "Ik zie mezelf tot mijn laatste dagen bij Mercedes blijven, als ik heel eerlijk ben. Ik heb geweldige bondgenoten en relaties binnen dit team. Zo lang als ik het team kan helpen vooruit te komen en echt bijdraag blijf ik hier. Als er een punt komt waarbij ik het gevoel heb dat ik dat niet meer kan brengen, is het tijd voor een jonge coureur om mijn plek over te nemen", besluit hij.