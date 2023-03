Lars Leeftink

Donderdag 30 maart 2023 12:55 - Laatste update: 12:55

Max Verstappen is het niet helemaal eens met de uitspraken van Stefano Domenicali, die stelde dat de Formule 1 eigenlijk moet kijken naar het verminderen of compleet laten verdwijnen van vrije trainingen.

Begin deze week liet Stefano Domenicali weten dat hij de vrije trainingen graag zou zien verdwijnen of verminderen. "Ik ben er een voorstander van om de vrije trainingen te schrappen. Deze zijn van belang voor de engineers, maar het publiek houdt er niet van", aldus de Italiaan. Dit zou dan impact hebben op de coureurs, die minder tijd hebben om te wennen aan de auto en het circuit. De verwachting was dat de coureurs het niet eens zouden zijn met de uitspraken van de Italiaan. De regerend wereldkampioen is in ieder geval kritisch.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton heeft geen behoefte aan gesprek met Masi: "Er valt niets te zeggen"

Verstappen over uitspraken Domenicali

Tijdens de persconferenties in Australië kregen Verstappen een vraag over de uitspraken van Domenicali. "Ik denk niet dat hij dat (compleet afschaffen) helemaal bedoelde. Toen ik als klein jongetje Formule 1 keek vond ik het leuk om uit te kijken naar de race op de zondag." Het compleet of deels laten verdwijnen van de vrije trainingen in de Formule 1 kan van Verstappen dan ook niet. "Daar sta ik niet echt om te popelen. Het DNA van de Formule 1 moet niet veranderd worden. Het is belangrijk dat er niet teveel aangepast wordt, anders houdt het op een gegeven moment op."

Zonder training racen niet verstandig

Verstappen vervolgt door te stellen dat het niet verstandig is om zonder training een race in te gaan. "Zonder trainingen gaan racen is geen goed idee. Als er zoveel races op de kalender staan, zou je misschien een training kunnen schrappen. Zorg maar dat het veld dichter bij elkaar zit, dan krijg je spannendere races." Verstappen is dus van mening dat het niet aan de trainingen ligt dat de auto's niet dichter bij elkaar zitten, maar wijst naar andere dingen die de FIA en de Formule 1 moeten verbeteren.