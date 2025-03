Christian Horner heeft gereageerd op uitspraken van Max Verstappen, waarin hij op liet tekenen dat Liam Lawson in de auto van Racing Bull waarschijnlijk sneller zou zijn dan in de auto van Red Bull Racing.

Liam Lawson kent geen goede start van zijn dienstverband bij Red Bull Racing. De 22-jarige Australiër werd eind vorig jaar als opvolger van de ontslagen Sergio Pérez aangewezen, in de hoop dat hij veel dichter bij teammaat Max Verstappen in de buurt zou kunnen zitten. Red Bull Racing heeft een sterke tweede coureur nodig om mee te kunnen doen in het constructeurskampioenschap, maar vooralsnog is Lawson niet de broodnodige verlosser voor het team uit Milton Keynes gebleken.

Slechte start Lawson

De Kiwi kwalificeerde zich in Australië als achttiende, om op zondag vervolgens in de muur te belanden. Dit weekend in China werd er vooralsnog een stap achteruit gezet, in plaats van dat er progressie werd geboekt. In zowel de sprintkwalificatie als de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag, eindigde Lawson als laatste. Een onacceptabel resultaat voor een coureur van een topteam, en ondanks dat het geen geheim is dat de auto van Red Bull Racing erg lastig te besturen is, overweegt Red Bull Racing naar verluidt om Lawson nu al om te ruilen met Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda.

Sneller in een Racing Bull

De Red Bull is voor Verstappen zelf momenteel echter ook een grote uitdaging. Zo zei de Nederlander afgelopen zaterdag tegenover De Telegraaf: "Als je kijkt naar de twee coureurs bij de andere teams, staan die allemaal dichter bij elkaar. Het geeft aan dat onze auto extreem lastig is. Ik denk dat als je Liam in een Racing Bull zet, hij harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons. Dat merk ik ook als ik met Liam praat. Vorig jaar vond ik het verschil tussen hem en Yuki Tsunoda niet zo groot."

Horner reageert

Christian Horner heeft tegenover de aanwezige media in China gereageerd op die uitspraken: "Ik denk dat de Racing Bull een stabielere auto is qua dat het waarschijnlijk wat makkelijker is om in te stappen. Die auto heeft waarschijnlijk wat meer onderstuur en daarom is het makkelijker om je daaraan aan te passen", aldus de teambaas. "Maar je kan het verschil in snelheid zien tussen beide auto's in een langere stint. Maar wat betreft het vinden van de limiet in een auto, is het altijd makkelijker om de limiet in een auto te vinden die standaard onderstuur heeft, dan in een auto die wat meer op het randje zit."

